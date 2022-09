Il Consiglio di Stato boccia ancora Gesuè. Il 22 ottobre camera di consiglio definitiva

Dopo quattro giorni di attesa arriva la sentenza. Il Consiglio di Stato boccia ancora il Campobasso di Gesuè e scrive la parola fine sulle speranze di essere riammessi in subordine in serie D. In realtà, ormai davvero più nessuno credeva che potesse arrivare un responso diverso, vista la lunga lista di precedenti tutti negativi.

La sentenza così recita: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’istanza cautelare. Fissa la camera di consiglio del 20 ottobre 2022 per la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione”.

E elenca quanto successo nell’iter intrapreso con la giustizia amministrativa, dal ricorso al Tar poi perso per essere riammessi in serie C a quello del Consiglio di Stato sullo stesso argomento e poi di nuovo entrambi per la riammissione in D in sovrannumero.

Aggiungendo la parte sulla ricusazione: “In data 16 settembre 2022 la S.S. Città di Campobasso s.r.l. depositava “interpello per l’astensione ed in subordine istanza di ricusazione” ritenendo che i Consiglieri Manca, Santini e Caminiti dovessero astenersi e non partecipare al collegio giudicante per ragioni di opportunità e convenienza stante, secondo la prospettazione dell’appellante, la loro precognizione dei fatti di causa”.

Così rispondendo: “Il Collegio, visto l’art. 18 del codice del processo amministrativo che così dispone “4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata”, ha ritenuto di disporre la prosecuzione del giudizio tenuto conto che con i motivi aggiunti è stata proposta una domanda diversa rispetto a quella proposta con il ricorso introduttivo.

E rimandando la camera di consiglio del 20 ottobre 2022 la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione.