Il candidato Pazzagli su aree interne e disparità: “Investire nei paesi per la rinascita del Molise”

Il punto di vista del candidato Rossano Pazzagli, candidato al Senato per Unione Popolare, su paesi e aree interne

“Il Molise è l’emblema delle aree interne italiane, la regione dove lo spopolamento è stato più forte, dove i servizi sono più ridotti e i diritti meno garantiti, dove le politiche del centrodestra e del centrosinistra hanno prodotto disuguaglianze. Quello dell’uguaglianza tra cittadini e della pari dignità dei territori è un grave problema italiano, ecco perché il Molise deve diventare una questione nazionale.

Il programma di Unione Popolare si propone di assicurare i servizi pubblici nelle aree interne che soffrono di pesanti disservizi. Deve essere compito del parlamento e del governo sostenere i comuni, soprattutto quelli piccoli, contro il centralismo burocratico statale e gli apparati di potere regionali. Le risorse finanziare disponibili devono essere destinate in primo luogo a migliorare i servizi locali (sanità, scuola, trasporti) e la qualità della vita per gli abitanti delle nostre comunità.

Unione Popolare vuole un piano di messa in cura del territorio nazionale, affrontando le fragilità soprattutto nelle aree interne e periferiche, realizzando comunità energetiche, sviluppando l’agricoltura e il turismo, tutelando il paesaggio e favorendo politiche di rigenerazione urbanistica per un nuovo rapporto tra persona e territorio. Sono queste le condizioni per riabitare una regione come il Molise, che è una regione di paesi. Investire in cultura e investire nei paesi è condizione basilare per una affettiva rinascita territoriale che punti sui giovani e sull’ambiente coniugando innovazione e tradizione.