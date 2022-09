I magnifici 50 anni dell’avvocato Vincenzo Scarano

Oggi è un giorno speciale: Vincenzo Scarano compie i suoi primi (e magnifici) 50 anni. Un successo dietro l’altro per lui, lucerino ma legatissimo a Termoli dove ha uno studio legale e dove si occupa di svariate cause soprattutto in materia urbanistica. Nella sua professione, come esperto di diritto, ha già messo insieme traguardi che lo rendono uno dei più competenti e richiesti avvocati italiani. Scelto come Of Counsel da Lca, prestigioso e quotato studio legale internazionale, con mansioni di rilievo nel Sud Italia e presso la Corte di Giustizia Europea.

Per Primonumero.it è una figura imprescindibile, riferimento prezioso dei redattori e validissimo legale nelle cause di Tribunale. Da anni ci regala disponibilità, competenza e consigli, ci ha aiutato a crescere e a credere nel potere della libertà e dell’informazione, affiancandoci nel percorso di sviluppo dei contenuti con lo slogan che “tutto si può scrivere, bisogna solo capire come”.

Oggi, in questa ricorrenza particolare, un regalo lo facciamo noi a lui, insieme ai tantissimi amici che lo festeggiano, lo stimano e gli vogliono bene: AUGURI carissimo avvocato, mille di questi giorni!