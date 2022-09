I Lupi (ri)partono col turbo: 5-0 ad Agnone. Primo mini-esodo dei tifosi rossoblù

La prima è andata. Eccellenza, certo, ma sempre tre punti sono e valgono. Davanti a una cornice di pubblico come al solito commovente, ovvero con 250 tifosi al seguito, il Campobasso 1919 si sbarazza dell’Olympia Agnonese all’esordio in campionato.

Pratica già chiusa con il lucchetto nel primo tempo, finito sul 4-0. Primi venti minuti in cui i rossoblù devono trovare le misure del campo e di un avversario orgoglioso e non propenso a fare la vittima sacrificale. Ma una volta sbloccata la situazione non c’è più partita. Le prove del vantaggio con Jakaj dopo pochi secondi che si divora un gol fatto e con Fruscella che non arriva sul passaggio di Franchi. Poi ancora Jakaj sbaglia sotto misura.

Al minuto 23 il primo gol della nuova gestione campobassana. Lo realizza Davide Fruscella, molisano doc, che servito al limite da Di Lollo stoppa e castiga Castelli. I granata cercano di restare nella gara ma al 34’ arriva il raddoppio firmato dal difensore Ioio che approfitta della sponda aerea di Cavallini. Sul finire del tempo Franchi cala il tris con una botta imprendibile e ancora Ioio fa poker sempre su angolo.

Nella ripresa Vanzan va vicino al 5-0 con una bella punizione, sulla respinta del portiere non è preciso il neo entrato Traore. La partita si fa meno piacevole, Di Meo giustamente fa rifiatare più di qualcuno. Mentre Vanzan scalda ancora i guantoni a Castelli e Traore sfiora il palo con un tiro potente. All’88’ Traore realizza la cinquina rossoblù tra gli applausi.

IL TABELLINO

OLYMPIA AGNONESE 0

CAMPOBASSO 1919 5

OLYMPIA AGNONESE: Castelli, Vitale, Litterio, Ionna, Falcione, Pierreton, Colato (60’ Di Filippo), Brunetti, Gravili (89’ Bartolomeo), Falcone, D’Orta.

ALL.: Mario Fusaro

CAMPOBASSO 1919: Di Rienzo, Tizzani, Colombo (51’ Colantuono), Ioio (79’ Pistillo), Cavallini (66’ Montuori), Fazio, Franchi, Di Lollo (51’ Traore), Jakaj (66’ Pirozzi), Fruscella, Vanzan.

ALL.: Pino Di Meo

ARBITRO: Fabrizio Simonelli di Isernia.

Assistenti: Azzariti e Doganieri di Termoli.

MARCATORI: 23’ Fruscella, 34’ e 45’ Ioio, 41’ Franchi, 88’ Traore.

Note: ammoniti Vitale (A), Traore (C). Presenti circa 500 spettatori di cui 300 da Campobasso.