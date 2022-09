Neppure il Castel di Sangro riesce a interrompere la sfrenata corsa del Lupo verso il primato nel campionato di Eccellenza. Il Campobasso 1919 si sbarazza anche della formazione abruzzese: piede sull’acceleratore sin dai primi secondi di gioco, provano a sbloccare subito il risultato Vanzan, Fruscella e Franchi ispirato da Fazio.

Rossoblù avanti 1-0 al 13’: insidioso il tiro di Colombo, Fagnano viene scavalcato dal pallone che si insacca alle sue spalle. Il raddoppio tre minuti dopo con Lombari ben imbeccato da Franchi. Alla mezz’ora Fruscella sigla il 3-0 che consente alla squadra del capoluogo di mettere (o quasi) in archivio la pratica. A inizio ripresa (52′) i Lupi potrebbero arrotondare, ma la conclusione di Dibari si stampa sulla traversa. Altra traversa di Traore al 68′, Dibari si avventa sul pallone ma calcia fuori. Ma la partita non è finita, i locali non si arrendono e accorciano le distanze con Jallow (75′): è l’1-3. Pochi secondi dopo Castel di Sangro molto pericoloso nell’area del Campobasso 1919, la difesa ospite si salva. La squadra di mister Di Meo ci mette sessanta secondi per riorganizzare le idee e per siglare l’1-4 sull’asse Lombari-Fruscella, Vanzan concretizza in rete (80′).

La partita finisce qui, il Campobasso conquista la terza vittoria in altrettante gare di campionato e vola a nove punti in classifica.

Domani intanto l’imprenditore americano Matt Rizzetta arriverà in Molise: venerdì 30 settembre è in programma la sua prima uscita pubblica dopo l’acquisizione del Campobasso 1919. La stampa è stata convocata alle 16. Sarà l’occasione per spiegare gli obiettivi del club, che punta a riportare nel calcio che conta la squadra del capoluogo, ma anche probabilmente per definire gli ultimi dettagli con il Comune relativi alla convenzione dello stadio di contrada Selvapiana. L’impianto non sarà utilizzabile nella sfida con l’Isernia, formazione intenzionata a contendere ai Lupi la vittoria del massimo torneo regionale. La società di Rizzetta sta pensando al ‘piano B’ e ad un impianto che possa fare da degna cornice al big match del 15 ottobre.

IL TABELLINO

CASTEL DI SANGRO 1

CAMPOBASSO 4

CASTEL DI SANGRO: Fagnano, Scaglioso, Tomolillo, Carlini, Venditti (81’ Cioffi), Pollice, Zappa (54’ Balzano), Cincione, Jallow, Omoregie, Di Tora.

ALL.: Bonomi

CAMPOBASSO: Di Rienzo, Dibari, Colombo, Ioio (60’ Cavallini), Pistillo, Fazio (54’ Di Lollo), Franchi (64’ Tizzani), Traore (81’ Di Lallo), Lombari, Fruscella (90’ Colantuono), Vanzan.

ALL.: Di Meo

ARBITRO: Paolo Izzo di Isernia.

Assistenti: Bonavita e Azzariti di Termoli.

MARCATORI: 13’ Colombo, 16’ Lombari, 31’ Fruscella, 75’ Jallow (CS), 80’ Vanzan.

Note: ammoniti Fazio, Di Lollo, Vanzan (CB), Balzano, Cincione (CS).

(foto pagina Facebook Campobasso 1919)