I Luoghi del Gusto nella Termoli sotterranea: sabato nuovo appuntamento

Dopo il sold out per il tour enogastronomico a cinque metri di profondità nel cuore del borgo di Termoli dello scorso 11 settembre, è tutto pronto per il bis.

L’iniziativa I Luoghi del Gusto presso la Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo 3 a Termoli torna, infatti, il prossimo 1° ottobre a partire dalle 17.

Il percorso guidato nella Termoli Sotterranea, reso possibile dalla startup innovativa Molise WoW, emozionerà nuovamente i visitatori, dando loro modo di conoscere nel dettaglio il percorso espositivo inaugurato nel 2018.

Il tour proseguirà poi, sempre all’interno della Casa Museo Stephanus, con la cultura enogastronomica portata in tavola dai docenti della Fondazione Italiana Sommelier.

I vini del Molise, selezionati tra le DOC e IGT regionali serviti in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari del territorio, saranno nuovamente protagonisti di un viaggio immersivo tra passato e presente nel centro storico della città adriatica, dove gli splendidi colori del mare e la storia che riaffiora in ogni angolo del borgo la rendono il posto ideale per vivere un’esperienza unica e suggestiva tra arte, bellezza e gusto.

Per partecipare è possibile prenotarsi al numero 377 0944933.