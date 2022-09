Creare condizioni favorevoli per il lavoro e la difesa del reddito di cittadinanza tra gli obiettivi degli aspiranti parlamentari del Movimento 5 Stelle. La loro presentazione questa mattina, 2 settembre, all’hotel San Giorgio di Campobasso dove a fare gli onori di casa c’era il coordinatore regionale Antonio Federico.

E’ toccato a lui annunciare i nomi dei “perfetti sconosciuti” che oggi ambiscono a diventare deputati e senatori della Repubblica sotto la guida del presidente Giuseppe Conte che è stato a Termoli due giorni fa atteso, un po’ a sorpresa, da tanti, tantissimi sostenitori.

Il deputato Federico, ormai al termine del suo mandato, ha ricordato che anche lui era uno sconosciuto più di dieci anni fa “quando mi candidai per la prima volta” e ben sapendo “che il limite dei due mandati non mi avrebbe permesso di ripresentarmi all’elettorato. Non per questo oggi mi risparmio, anzi, sono orgoglioso di questa scelta nel Movimento 5 Stelle che è stato esplosivo in una prima fase e che ora è alle prese con il nuovo corso di Conte”.

In sala c’è anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore Simone Cretella e poi il gruppo regionale quasi al completo (Vittorio Nola, Angelo Primiani, Patrizia Manzo e Fabio De Chirico, non c’era Andrea Greco).

Il primo a prendere la parola è l’avvocato Ottavio Balducci in corsa sul collegio uninominale per il Senato. “Lavoro in Molise da 35 anni e devo molto a questa regione alla quale voglio restituire qualcosa. Il lavoro sarà una priorità per noi: bisogna abolire l’Irap e creare le condizioni per le aziende affinché investano e creino occupazione”. Sui ‘paracadutati’ come ormai sono stati bollati i candidati del centrodestra Lorenzo Cesa e Claudio Lotito ha sferrato qualche colpo ricordando che “è nella nostra Costituzione la necessità di un collegamento tra territorio e candidati”. Infine una stoccata anche a tutti gli altri “che non stanno affrontando tematiche importanti come quelle legate alle disabilità, non ho sentito un solo candidato parlarne in questi giorni”.

La chiamano tutti Marika anche se il suo nome è Maria Del Mirto (plurinominale Senato) e arriva da Isernia: “Sono iscritta al Movimento 5 Stelle dal 2013. Ho avanzato la mia candidatura perché penso che i cittadini debbano occuparsi di politica altrimenti sarà la politica a occuparsi di loro”.

Il più giovane di loro (e tra i più giovani d’Italia) è il campobassano Riccardo Di Palma in corsa sul collegio uninominale per la Camera. “Prima di essere un candidato sono stato un attivista, devo al Movimento la mia gratitudine perché mi ha fatto appassionare alla politica in un paese dove il disinteresse e l’astensionismo alle elezioni è alto anche tra i giovani come me. Questa nuova fase di Conte non tradisce le nostre aspettative, le persone cambiano ma i principi restano saldi. Osservando ciò che accade attorno a me non posso non notare il grande entusiasmo che si è creato come quello molto evidente di Termoli dove il presidente Conte è stato accolto da moltissima gente. Sorprenderemo tutti ancora una volta”.

Tocca poi prendere la parola ad Annamaria Belmonte, il medico termolese che pur avendo preso meno voti del consigliere comunale Nick di Michele alle parlamentarie è diventata capolista per ragioni di rappresentanza di genere. Iscritta dal 2017, si è occupata di assistenza e previdenza “toccando con mano la disperazione dei cosiddetti esodati dalla riforma Fornero che non riuscivano ad accedere a trattamenti pensionistici e previdenziali dell’Inps dove ho lavorato”. Tenacissima la sua difesa del Reddito di cittadinanza: “Quando sento la Meloni che vuole abolire questo atto di civiltà penso che è una cosa indegna, un oltraggio ai poveri. Chi prende il RdC non è uno che non vuole lavorare. Quello che è mancato, che in qualche modo doveva essere il secondo passaggio per trattare i lavoratori con dignità, era mettere mano alle politiche attive del lavoro”. Sempre sul tema ha aggiunto: “Siamo per il salario minimo”.

E ci riprova Pasquale Casmirro (plurinominale Camera): 41 anni di Campobasso ha già cercato di diventare parlamentare nel 2013 ed eurodeputato nel 2014. Dopo una parentesi nel governo Conte II, dove è stato capo segreteria del sottosegretario di Stato agli Affari europei “oggi ricopro il ruolo di capo segreteria dell’assessore al turismo, enti locali, sicurezza, polizia locale e semplificazione amministrativa della Regione Lazio. Sono spesso in contatto con imprese, cittadini e amministratori. Siamo qui per continuare il lavoro avviato cinque anni fa”.