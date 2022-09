Guglionesi, l’ultima provocazione della Presidente del Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale, corre l’obbligo di ricordare, è la massima assise della rappresentanza democratica locale. E’ il luogo dove si riuniscono i rappresentanti eletti del popolo per discutere questioni afferenti l’interesse generale del paese.

La figura del Presidente del Consiglio Comunale è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, ed ha il ruolo di convocare e di dirigere con imparzialità le riunioni in modo da garantire una partecipazione serena e costruttiva di tutti i consiglieri. A partire dal Sindaco che è il rappresentante legale e massima carica con le responsabilità che la legge gli assegna.

Quindi, imparzialità ed equilibrio dovrebbero orientare le decisioni del Presidente nello svolgimento dei suoi unici compiti: decidere le date, orari ed un corretto e funzionale svolgimento dell’assemblea consigliare. Decisioni che vanno assunte, usando il principio di buon senso, concordate con il Sindaco e, nella misura del possibile, con i consiglieri che devono essere messi nella condizione di assicurare la loro presenza.

Invece, la confusione nell’interpretazione abnorme del ruolo del Presidente del Consiglio Comunale spesso, in questi ultimi due/tre anni, ha prodotto non pochi problemi e tensioni. Forse è opportuno ricordare alla Consigliera sig.ra Barbara Morena che non presiede un’assemblea legislativa, la quale, in virtù del principio costituzionale della divisione dei poteri, gode del diritto-dovere di essere autonomo rispetto all’esecutivo.

L’ultima sortita è stata la scellerata decisione di riunire il Consiglio comunale in seconda convocazione alle ore 23.00 (in seduta notturna senza giustificazione alcuna) di oggi 30 settembre. La seduta in prima convocazione è andata deserta per impegni non rinviabili del Sindaco e di altri 10 consiglieri, compresa l’assenza di chi l’aveva convocata! Infatti, il Presidente del Consiglio Comunale in prima convocazione non era neppure presente.

Episodio ostruzionistico e che evidentemente limita la possibilità di tutti i Consiglieri Comunali e del Sindaco, democraticamente eletti, di svolgere, nelle condizioni migliori possibili, le proprie funzioni.

Ma non è l’unico episodio di questo tipo!!

Infatti, anche il precedente Consiglio Comunale, quello tenutosi in prima convocazione il 28 luglio 2022 alle ore 15:30, il Presidente, pur d’impedire o comunque di ostacolare in tutti i modi la possibilità di deliberare in seconda convocazione (come pure la legge permette), questa veniva fissata per la successiva domenica 31 luglio alle ore 21:00!!

Questa sera siamo solo al cospetto dell’ultima provocazione finalizzata a creare, in modo scorretto e non avendo altre argomentazioni, ostacoli all’azione amministrativa alla cui origine c’è un uso improprio dei poteri inerenti la carica di Presidente del Consiglio Comunale, sicuramente distante da quello che dovrebbe essere.

Questi episodi unitamente ad altri innumerevoli episodi fatti di dispetti, sgambetti, in alcuni casi anche gravi come quando ha addirittura capovolto l’esito di alcune votazioni, considerando voti contrari i voti dei consiglieri astenuti (oggetto di formale contestazione), dimostrano che v’è un comportamento scorretto e palesemente di parte. Prendiamo atto dei modi e diciamo che da tempo non ci sentiamo più garantiti da un Presidente che si comporta da consigliere di opposizione a prescindere. Libera di opporsi, ma lo facesse da consigliere senza uscire fuori dal seminato che un minimo di buon senso impone.

Chiediamo si ponga fine ad una prassi che offende ed umilia, più che i Consiglieri e il Sindaco, l’istituzione, presentandola come un caravanserraglio al servizio di scopi altri. La politica è altra cosa. Così come il ruolo di opposizione.

Ci vogliamo augurare che si ponga fine al teatrino di cercare di delegittimare il Consiglio trasformandolo in un luogo dove consumare giochini dal sapore goliardico di chi intende la politica come umiliazione dell’avversario.

Oggi la comunità vive una situazione difficile ed i rappresentanti del popolo dovrebbero dare di sé una immagine diversa informata al principio della sobrietà e del decoro.

Gruppo di maggioranza

GuglionesiRiparTe