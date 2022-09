Si è svolta martedì pomeriggio, presso l’orto comunale condiviso di via Campania, la Prima Festa di Fine Estate del Centro Sociale Anziani di via Calabria. Un momento di ritrovo vissuto nel senso più completo della condivisione al quale ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’assessore Simone Cretella.

“È stato uno splendido pomeriggio all’insegna della convivialità quello trascorso presso l’orto comunale “condiviso” di via Campania, dove i soci del centro sociale Csa Colle Dell’orso, ai quali va un caloroso ringraziamento per l’impeccabile organizzazione, hanno dato vita ad una partecipatissima “Festa di fine estate”, con tanti ospiti sia del quartiere, sia di altri centri sociali della città. – ha dichiarato l’assessore – Il progetto dell’orto condiviso di via Campania, che ha preso vita oltre un anno fa, è oramai una realtà sociale affermata, capace di abbracciare importanti tematiche ambientali, culturali e sociali.

L’area, sottratta ad un precedente uso improprio, – ha aggiunto in conclusione Cretella – è stata così restituita alla collettività, valorizzata e riqualificata alla pari degli altri progetti di orticultura urbana già presenti ed avviati in città ed ai quali a breve si affiancheranno nuove ed ulteriori aree di prossima assegnazione.”