Seconda vittoria schiacciante del Campobasso 1919 che, nella seconda giornata del girone di andata dell’Eccellenza, si sbarazza senza troppe difficoltà e con un risultato netto (7-0) di un’altra avversaria, ossia il Gambatesa. Si gioca sul campo neutro ‘Poce’ di Riccia per l’indisponibilità dell’impianto di contrada Selvapiana. Arbitra il signor Leoni giunto addirittura da Pisa. Cento tifosi da Campobasso: riempiono gli unici posti disponibili nel campo sportivo.

I Lupi battono il primo colpo dopo pochi secondi dal fischio d’inizio: Franchi va vicinissimo al gol. Ma il ‘muro’ ospite crolla al minuto 16, quando il neo acquisto Lombari bagna il suo esordio con la maglietta rossoblù firmando l’1-0.

La squadra allenata da mister Di Meo sfiora il raddoppio con Fruscella e Traore. Poi proprio il giovane giocatore di Busso ha un lampo geniale: si accentra e calcia, palla nell’angolino in cui il portiere del Gambatesa non può arrivare. Fruscella sigla un gran gol (2-0) al 28′ e festeggia verso gli spalti dove siedono i tifosi giunti dal capoluogo. Timidi segnali di reazione da parte del Gambatesa, ma Fruscella e Traore oggi sono scatenati e fanno impazzire gli avversari. Alla fine del primo tempo, c’è spazio anche per l’esultanza di Franchi che concretizza il 3-0.

Ad inizio di ripresa il Gambatesa potrebbe accorciare le distanze, ma il tiro di Martinelli si stampa sul palo (49′). I Lupi allungano ancora sugli avversari con un altro bel gol, questa volta la firma è del centrocampista e capitano rossoblù Albino Fazio (60′). Sessanta secondi dopo i rossoblù arrotondano (5-0) con Vanzan, uno dei calciatori rimasti fedeli ai Lupi e schierato anche oggi da mister Pino di Meo a centrocampo.

La formazione del capoluogo potrebbe dilagare, il Gambatesa molla gli ormeggi e Fruscella ne approfitta per mettere a segno il 6-0, che vale come doppietta personale (81′). Due minuti dopo il settimo gol dei Lupi: c’è lo zampino di Franchi e di un giocatore del Gambatesa, Lambiase, sulla palla che finisce in fondo al sacco.

Mercoledì prossimo 28 settembre si gioca nel turno infrasettimanale: il Campobasso 1919 sarà in trasferta a Castel di Sangro.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO 7

GAMBATESA 0

CAMPOBASSO: Di Rienzo (79’ Pinto); Tizzani (62’ Dibari), Ioio, Cavallini (65’ Di Lollo), Colombo; Traore, Fazio, Vanzan (73’ Di Lallo); Franchi, Lombari (65’ Pirozzi), Fruscella.

ALL.: Pino Di Meo

GAMBATESA: Capobianco, Buonpensiero, Gramazio (56’ Miticocchio), D’Angelo (46’ Lagrasta), Ferramosca, Lambiase, Recchia (69’ G. Martinelli), Amatore (69’ Azzarone), Rendine (56’ Cassano), L. Martinelli, Ruotolo.

ALL.: Giovanni Corso

ARBITRO: Federico Leoni di Pisa.

Assistenti: Griguoli di Isernia e Guidi di Termoli.

MARCATORI: 16’ Lombari, 28’ Fruscella, 42’ Franchi, 59’ Fazio, 60’ Vanzan, 81’ Fruscella, 83’ Franchi.

Note: ammoniti Martinelli e Lambiase. Presenti 100 spettatori.