Cori, bandiere, slogan. Tanta voglia di farsi sentire nelle voci e nei volti delle decine di operai della cooperativa ‘Falco’ che lavorano all’interno dello stabilimento Itt del nucleo industriale di Termoli e che stamattina 13 settembre hanno scioperato in protesta contro la direzione aziendale a causa dell’impossibilità di svolgere l’assemblea all’interno dello stabilimento e soprattutto per uno stipendio che ritengono troppo basso.

“La paga è di 5 euro l’ora, a fine mese arriviamo a malapena a 900 euro nonostante facciamo le stesse mansioni degli operai assunti dalla Itt, lavorando sui tre turni e con le domeniche” hanno spiegato alcuni lavoratori fuori dai cancelli dell’azienda che produce pasticche per freni e si trova in via Giuseppe Di Vittorio, alla zona industriale di Termoli.

“Questo è uno sciopero per chiedere rispetto dignità” ha affermato Daniele Capuano della Filcams Cgil. “Questi lavoratori non chiedono la luna ma semplicemente di avere uno stipendio adeguato e lavorare in condizioni adeguate, cioè qualcosa di normale nel 2022. Se però questa proprietà ritiene di non dover avere un dialogo con noi, allora porteremo questa vertenza a livello nazionale“.

Sciopero della coop Falco alla Itt

Dello stesso avviso Stefano Murazzo della Fisascat Cisl. “La nostra protesta andrà avanti finché la Itt e la Falco non si siederanno a un tavolo. Per questo abbiamo attuato il blocco degli straordinari per altre giornate di sciopero. Siamo stati trattati come animali, senza rispetto per la dignità del lavoratore. Però per fare questo sciopero ci vuole coraggio e questi lavoratori hanno avuto coraggio. Perciò è il momento di cambiare”.

Secondo gli esponenti sindacali l’adesione allo sciopero dei dipendenti della cooperativa Falco, che – interinali compresi – conta 50 dipendenti circa su un totale di 300 lavoratori Itt, è stata del 90% circa.