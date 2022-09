Buon anno Scuola, campanella per 35mila studenti: “Via la mascherina, ma non abbassate la guardia”

La campanella è prevista per domattina 14 settembre e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, la dottoressa Anna Paola Sabatini si è rivolta in particolare a tutti gli studenti con un videomessaggio di auguri. “Un anno importante, si ritorna in normalità, ma la mia raccomandazione, quest’anno più che mai, è quella di non abbassare la guardia rispetto alle regole che in questi ultimi anni abbiamo imparato per difenderci dal Covid”.

Un messaggio rivolto altresì a tutta la comunità scolastica che ha vissuto gli ultimi due anni alle prese con le non facili restrizioni anti-Covid. Quest’anno invece, come da circolare del Ministero dell’Istruzione, sarà – o almeno dovrebbe e si spera – senza didattica a distanza e senza mascherine, tra le altre cose.

“È una indicazione tanto più importante – ha aggiunto – proprio perché i filtri che adesso abbiamo a disposizione sono sempre meno, per cui diventa sempre più essenziale il comportamento di ciascuno di voi per poter continuare a godere di questa situazione, diciamo di raggiunta normalità, che abbiamo conquistato. Buon anno scolastico a noi e a tutti voi”. E poi il monito: “Impegnatevi, non risparmiatevi in niente”.