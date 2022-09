Gli ambulanti tornano in corso Bucci: lavori finiti a marciapiedi e aiuole

Dopo un anno di ‘purgatorio’ nell’anello che circonda il vecchio stadio Romagnoli, gli ambulanti tornano in corso Bucci, la storica strada che da tempo ospita le bancarelle. Da lunedì prossimo, 12 settembre, i venditori ‘riconquisteranno’ i propri spazi come prevede l’ordinanza firmata dal capo della Polizia municipale di Campobasso Luigi Greco.

Una bella notizia per i piccoli commercianti che hanno da sempre lamentato il calo delle vendite e della clientela a causa dello spostamento nell’area del vecchio impianto di calcio, una zona poco interessata dal passeggio dei cittadini. Il trasferimento vicino al vecchio Romagnoli si era reso necessario a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e dal restyling delle aiuole di corso Bucci programmati dall’amministrazione comunale. Un intervento che fra l’altro ha generato polemiche perchè i lavori, che si sarebbero dovuti svolgere velocemente, si sono poi protratti a causa del mancato approvvigionamento di materiale e di operai. E in pratica sono andati avanti più del tempo previsto. Inoltre, nei tre giorni di Corpus Domini, per far posto alla fiera, gli ambulanti erano tornati a Corso Bucci.

Qualche giorno fa avevamo raccolto le loro voci e i malumori nati quando gli stessi ambulanti hanno segnalato la disparità di trattamento dell’amministrazione: le attività di ristorazione avevano avuto la possibilità di allestire tavoli e sedie all’aperto proprio in corso Bucci. “I lavori stanno per finire”, la promessa del Comune che aveva garantito sull’imminente fine dei lavori. Promessa rispettata. A inizio settimana gli ambulanti torneranno in corso Bucci. L’ordinanza prevede che “da lunedì 12 settembre per tutti i giorni feriali, dalle 7 alle 9, in concomitanza del mercato giornaliero lungo Corso Bucci, dal civico 2 all’intersezione con via Cavour, è prevista l’istituzione del divieto di sosta ad eccezione dei mezzi degli ambulanti intenti alle operazioni di scarico e montaggio delle attrezzature per l’allestimento del banco e scarico merce”.

Fra l’altro la notizia sarà accolta con un sospiro di sollievo anche dagli automobilisti che potranno ‘riappropriarsi’ dei parcheggi presenti sulla strada che circonda il vecchio campo di calcio.