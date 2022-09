Giovane chef trovato senza vita nella cucina del ristorante, città sotto shock

Incredulità, dolore e sgomento a Campobasso per la morte di Luca Mignogna, giovanissimo chef di 39 anni che martedì – 13 settembre – è stato trovato senza vita nella cucina del ristorante dove lavorava,una nota struttura del capoluogo.

Luca Mignogna era conosciutissimo. E lo era per le sue abilità in cucina che lo avevano portato a preparare piatti e pietanze anche per personaggi illustri ma anche per la sua garbata giovialità. Mai sgarbato, lavoratore infaticabile, appassionato ed entusiasta, Luca aveva fatto della sua passione una professione che gli aveva regalato grandi soddisfazioni. Una professione ricca anche di sacrifici come è quella dello chef.

Ieri, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella cucina, dove trascorreva la maggior parte del suo tempo, la notizia si è diffusa lasciando incredulità fra i tantissimi che lo conoscevano e che gli volevano bene.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso quale “morte naturale” causata da un arresto cardiaco. Intervenuta anche la polizia e informata la Procura di un decesso che ha colpito prematuramente questo giovane cuoco, l’autorità giudiziaria ha deciso di disporre l’autopsia per capire cosa ha fermato il cuore di Luca che a soli 39 anni ha lasciato la moglie e due bambini.