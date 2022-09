Giornate del Patrimonio: monumenti, castelli e musei aperti di sera. Biglietti a 1 euro

Numerosi luoghi della cultura della nostra regione saranno eccezionalmente aperti nel prossimo fine settimana in occasione delle Giornate europee del patrimonio, promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e, in Italia, dal Ministero della Cultura. “Lo scopo della manifestazione – spiegano dalla Direzione regionale Musei Molise – è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni. Il tema di quest’anno è il patrimonio sostenibile“.

La Direzione Regionale Musei Molise, il Parco Archeologico di Sepino, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise e il Segretariato regionale MiC per il Molise hanno aderito all’iniziativa organizzando un ricco calendario di eventi tra sabato 24 e domenica 25 settembre.

Sabato a Campobasso osserveranno l’apertura straordinaria il Museo di Palazzo Pistilli (ore 9-13), Palazzo Iapoce (9-13), il Museo Sannitico (ore 8- 15 e 19- 22, con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali). Qui dalle 17 alle 21.30 è prevista anche una degustazione di vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto ” I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier. Costo 10 euro.

Sempre in provincia di Campobasso sarà possibile ammirare il Museo della città e del territorio (Parco Archeologico di Sepino) dalle 9 alle 18 (apertura straordinaria dalle 18 alle 21 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali), il Santuario di Ercole Quirino (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise) di Campochiaro (apertura straordinaria dalle 9 alle 13); il Parco Archeologico e Villa Zappone a Larino (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise) dalle 14 alle 21.

A Isernia saranno aperti il Museo Nazionale del Paleolitico (ore 8-15 – 19). Dalle 19 alle 22 il museo osserverà l’apertura straordinaria con le visite guidate a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali. Stesso discorso per il Museo di Santa Maria delle Monache (ore 8.15 – 14) con apertura straordinaria dalle 19 alle 22 e le visite guidate curate dalla stessa associazione Me.Mo. Cantieri Culturali.

Anche i luoghi della cultura di Venafro saranno aperti. Eccoli: Museo Archeologico (ore 8.15 -14; apertura straordinaria dalle 19 alle 22 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali), il Museo Nazionale di Castello Pandone (ore 8.15 -19; apertura straordinaria dalle 19 alle 22 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali). Nel castello Pandone, dalle 17 alle 21.30, sarà possibile degustare, pagando un biglietto di 10 euro, vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto “I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier.

Dalle 14 alle 18 saranno aperti poi il Teatro Romano di Venafro e l’Anfiteatro Verlasce (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise).

I castelli di Civitacampomarano e Gambatesa, il Santuario Italico di Pietrabbondante e il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno saranno regolarmente aperti al pubblico nei consueti orari di apertura ordinaria.

Questo il programma di domenica 25 settembre: apertura straordinaria (dalle 10 alle 16) per il Castello di Capua a Gambatesa. Dalle 10.30 alle 15 si potranno degustare vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto ” I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier (costo 10 euro). Eccezionalmente aperto anche il Museo Archeologico di Venafro (8.15-14). Dalle 10.30 alle 13.30 si svolgerà una degustazione di vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto ” I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier (costo

10 euro).

E ancora: domenica prossima saranno visitabili l’Anfiteatro Verlasce di Venafro (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise) dalle 9 alle 13; il Santuario di Ercole Quirino (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise) di Campochiaro dalle 9 alle 13; Parco Archeologico e Villa Zappone a Larino (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise) dalle 9 alle 13.

Tutti gli altri luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Molise osserveranno i consueti orari di apertura ordinari consultabili su: www.musei.molise.beniculturali.it.

In questi luoghi – lo ricordiamo – le biglietterie chiudono 30 minuti prima. “Le aperture straordinarie di sabato 24 settembre dalle 19 alle 22 saranno al costo simbolico di 1 euro e le visite guidate a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali durante le aperture straordinarie saranno gratuite”, concludono dalla Direzione Regionale Musei Molise.