Giornate del patrimonio, convegno e visite nelle mura urbiche delle città molisane

Anche Italia Nostra ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 24 e domenica 25 settembre, organizzando nelle sezioni locali eventi su un elemento particolare del patrimonio culturale: le mura urbiche. Italia Nostra Campobasso, in occasione di tale manifestazione, ha organizzato l’incontro dal titolo “Le mura urbiche. Testimonianze storiche nel Molise a confronto. Ipotesi di tutela”, che si

svolgerà venerdì 16 settembre alle ore 16.30 a Campobasso nei locali dell’ex scuola “F. D’Ovidio” di via Roma.

“L’incontro, che vedrà la presenza di esperti del settore culturale e archeologico, sarà l’occasione per illustrare tali segni storici, elementi importanti per la storia del territorio molisano”, spiega Gianluigi Ciamarra. “In particolare saranno esaminate le cinte murarie di Campobasso, le mura difensive lisce e solide di Termoli, le mura poligonali e quasi quadrate di Isernia, la cinta muraria ad opera reticolata della città romana di Saepinum (Altilia), oltre poi alle mura di S. Maria Oliveto a Pozzilli e di Civita di Bojano. Un incontro che vuole puntare l’attenzione su dei manufatti che dovrebbero essere tutelati e valorizzati e porre le basi per aprire nuove vie e nuove soluzioni ad un problema essenziale per l’intero territorio nazionale: la gestione sostenibile del patrimonio culturale e archeologico dell’Italia in generale e del Molise in particolare”.

Domenica 18 settembre, a partire dalle ore 9, è poi in programma una visita guidata a Isernia, Santa Maria Oliveto e Bojano, che sarà effettuata utilizzando un pullman, per cui è necessaria la prenotazione.

Per informazioni rivolgersi ai recapiti della sezione: Tel: 0874 67721 -339 5660159

Email: campobasso@italianostra.org