Gianfagna (Democratici e Progressisti): “Annullare il debito sanitario della Regione Molise”

Rossella Gianfagna, Rettore e Preside del Convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso e candidata all’uninominale al Senato per la coalizione dei Democratici e Progressisti al Senato (collegio uninominale del Molise), intervistata da Antonello Barone per il format Tutti Candidati.

Subito il tema sanità: “La situazione è drammatica. Io sono indignata e non ho visto tutta questa rabbia negli altri candidati. Sarebbe stato dignitoso anche fermarsi, per un giorno, e sederci tutti attorno a un tavolo per discutere di questa emergenza”. Le ricette: medicina territoriale e programmazione seria. “Ma medicina territoriale non significa chiudere gli ospedali come si sta facendo”.

Nell’intervista toccati altri temi sensibili per il Molise, come la viabilità “sempre più disastrata” e la scuola di cui Gianfagna è massima esperta, insieme a temi più generali come la guerra. “Non potevamo certo girarci dall’altra parte”.

Decreti Sicurezza di Salvini bollati come spot, “sono un’esasperazione e basta”. Meloni prima donna premier? “Io sono diventata rettore del Convitto Pagano dopo 200 anni di guida maschile. Il problema non è essere donna ma essere competente”. E Berlusconi su TikTok? “Lui fa la sua campagna elettorale. A mio parere la politica dovrebbe tornare a essere seria e tra la gente. Io lo sto facendo, ci sto mettendo la faccia e incontro le persone”. Una stoccata anche al competitor Lotito che ha rifiutato un faccia a faccia. “Se lo incontrassi per strada ci vorrei fare quattro chiacchiere”.

La candidata Gianfagna, che rimarca essere una componente della società civile, postula la necessità di un campo largo a livello locale. “Lo dobbiamo fare qui in Molise per salvare questa regione. Se Letta non l’ha fatto forse è stato perchè non c’erano le condizioni”.

Infine, vedremo il nome Gianfagna anche sulla scheda per la prossima elezione regionale? “Vedremo, io non chiudo la porta”.