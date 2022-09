Ghosts, il nuovo brano di Dario Distasi è un grido di dolore per i ‘senza voce’

Nuovo singolo per il musicista molisano Dario Distasi: da oggi è online Ghosts, un brano che segue l’ultima uscita del giovane cantautore ovvero quella di Home, nel dicembre 2020.

In quel caso il testo rifletteva una condizione vissuta personalmente dal musicista termolese (ma originario di Casacalenda), quella del ritorno, del tornare a casa, del ricominciare e del ricostruire il proprio futuro. Proprio come ha fatto Dario allora, scegliendo di tornare in Molise dopo una lunga esperienza in Inghilterra. Stavolta invece Ghosts è un urlo di dolore. “Ghosts è un brano che parla con rabbia di una malattia troppo diffusa: la condizione di isolamento che porta troppi giovani a togliersi la vita. Lo fa partendo dal punto di vista di chi vive un’ingiustizia e non ha voce per poter urlare al mondo che sta sprofondando. Siamo oramai totalmente anestetizzati. Una persona che vorrebbe solo il piacere di uno sfogo o una chiacchierata, un anziano costretto a rubare del pane per sopravvivere, una donna vittima di violenze o un povero che chiede aiuto non ci toccano più. ‘Mi ascoltavi mentre cercavo di parlare? dirà l’ennesima vittima. La risposta è sempre no, ma facendo spallucce ci sentiremo assolti”.

L’esigenza di scrivere questo pezzo è nato da una circostanza che ha molto toccato Dario. “Una ragazza molisana, che viveva a Roma, si è tolta la vita. Mi sono immaginato la difficoltà comunicativa che devono affrontare le persone prima di prendere una decisione tanto drastica e drammatica. E allora ho pensato a loro come fantasmi che vediamo solo a tratti ma che in realtà non ascoltiamo. Loro probabilmente si sentono molto soli e decidono di scomparire, un po’ come farebbe un fantasma”. Quindi l’impulso di raccontare, col medium della musica, questi drammi, e a dare voce a voci afone. “Ho scritto questo brano come grido d’aiuto per chi non è riuscito a gridare in tempo. Penso che si parli troppo poco del supporto psicologico necessario ad evitare tragedie come quelle di cui, anche nella nostra piccola regione, leggiamo troppo spesso.

C’è troppa superficialità e non ci si rende conto del fatto che, non considerando o addirittura dileggiando chi soffre di disagio psicologico, si acuiscono queste problematiche e ci si rende in qualche modo complici”.

Ghosts, che chiunque da oggi può ascoltare sul canale youtube di Dario Distasi, è un pezzo rock, duro nella forma così come nei contenuti. Questi ultimi rigorosamente cantati in inglese: “Non mi riesce proprio di scrivere in italiano”, ci dice sorridendo Dario che aggiunge di avere molti inediti ‘nel cassetto’.

Dopo il suo ritorno e a causa della pandemia l’attività musicale non se l’è passata benissimo, per lui come per molti suoi colleghi. “Ma ora abbiamo ricominciato e da quest’estate abbiamo ripreso con le esibizioni live. Abbiamo suonato, ad esempio, a Rocka in Musica a Roccamandolfi e al Concerto per Peppe a Termoli. E stiamo prendendo vari contatti per serate in autunno e in inverno. Chiaramente per chi fa musica originale, e non cover, è sempre tutto un po’ più difficile ma non molliamo. È un progetto nel quale credo molto”.

Insieme a Dario (chitarra e voce oltre che autore) nel brano Ghosts ci sono i musicisti (tutti di Larino) Michele Di Carlantonio al basso (per il live, mentre in fase di registrazione c’era Lorenzo Mastrogiuseppe), Paolo Giarrusso alla batteria e Valentino Laurelli alla chitarra. La foto che li ritrae è di Michele Ritota.

Il brano è stato registrato tra Larino, Termoli e il PIMS Studios di Vasto e co-prodotto da Dario Distasi e Chris Taylor a Manchester ed il master è di Pete Maher (tecnico che ha lavorato con U2, Coldplay, Snow Patrol e con cui Dario aveva già collaborato quando viveva a Manchester).

Dario, che si è stabilizzato (“per ora!”) a Termoli, sta portando avanti anche l’attività didattica, facendo lezioni di chitarra ai più piccoli sia dal vivo che online. E presto partirà una sua masterclass (online) sul tema – più tecnico – dell’home recording.

Il brano Ghosts potrà essere ascoltato anche sui canali social Facebook e Instagram