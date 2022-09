Gestioni elettriche virtuali per rinnovabili più efficienti

di Angelo Sanzò – Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise

In ambito energetico, è possibile ormai definire con certezza alcuni punti fermi unanimemente condivisi. Il primo di essi, sia pure con i dovuti distinguo, di modi e tempi di realizzazione, è quello che ritiene necessario aumentare la quota di energie rinnovabili prodotta, l’altro che, a causa della loro aleatorietà generatrice, è di estrema importanza mettere in campo ogni possibile stratagemma, tra accumuli e diversificazioni delle fonti di provenienza, per far fronte alle richieste dell’utenza, in termini di flessibilità temporale e quantitativa.

I soggetti costituenti un attivo raggruppamento energetico possono essere sia produttori, che consumatori di energia, come pure appartenere a chi svolge in modo continuativo, sia pure con modalità e volumi diversi nel tempo, tanto il primo che il secondo ruolo ovvero quello di prosumer.

Senza voler ripercorrere i tanti modi che in merito sono già ormai da tempo in essere e/o il voler pensare ad ipotetiche sollecitazioni, che sono sia in corso d’implementazione che in fase di studio, è opportuno far riferimento ad un’importante modalità di gestione della risorsa energetica che, seppure abbastanza sviluppata in altri Paesi, continua ad avere limitate quote applicative nel nostro.

Il caso in specie è relativo alle cosiddette Centrali energetiche virtuali, basate sul principio del ben saper governare, in ogni momento e in una certa area geografico tecnica, convenientemente interconnessa, la produzione dell’energia disponibile, per meglio distribuirla, in modo equo e ed efficiente, ai terminali richiedenti.

Per Comunità energetica virtuale s’intende, infatti, un sistema decentralizzato di soggetti di consumo e accumulo nella rete elettrica, coordinato da un unico sistema di controllo. Tutte le operazioni sono eseguite tramite uno speciale algoritmo capace di coordinare, sia i singoli impianti che l’insieme di essi, per meglio bilanciare e regolare le disponibilità energetiche per il giusto funzionamento della rete. Non solo, ma una centrale elettrica virtuale è anche in grado di adeguare, in tempi brevi, la sua attività alle variazioni del prezzo dell’energia, che il mercato pone, di volta in volta, all’attenzione degli operatori interessati.

Il fatto che, come detto, possano appartenere ad una centrale virtuale sia soggetti produttori di energia che consumatori, oltre che coloro che si occupano di accumuli e/o di conversione della stessa, fa sì che ognuno di essi diventi parte della centrale, partecipando, altresì, in un modo o nell’altro, al complesso delle operazioni proprie del gruppo impiantistico costituito.

L’essere tali allestimenti destinati ad una ineludibile prossima futura affermazione è proprio e soprattutto, dovuto a quanto già segnalato ovvero al non poter le rinnovabili, per loro natura, consentire, in modo adeguato, la produzione/consumo/accumulo di energia del singolo impianto e quindi non in grado di partecipare ad un utile bilanciamento produttivo, nel tempo, e quindi ad una lineare ed accettabile transizione energetica.

In proposito, lo sviluppo, in netta espansione, di moderni e rilevanti sistemi di digitalizzazione, continua a favorire notevolmente la realizzazione di potenti sistemi di controllo di comunicazione, in tempo reale, dei dati in possesso degli impianti di produzione e quindi lo sviluppo delle centrali elettriche virtuali, capaci di interpretare e soddisfare le esigenze dovute.