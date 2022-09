Gatto agonizzante, lieto fine. Il racconto del veterinario

Enrico Santoriello, veterinario, racconta la vicenda relativa a un caso di soccorso di un animale pubblicata da Primonumero.it in questo articolo.

“Il giorno 30 agosto 2022 alle ore 16,25, in qualità di veterinario in turno pomeridiano, sono stato contattato dai vigili urbani di Campobasso che hanno segnalato un gatto agonizzante in via San Giovanni dei Gelsi. Trovandomi casualmente a passare nella zona, sono giunto sul posto dopo pochi minuti. Ho sottoposto a visita clinica il gatto e praticato la terapia necessaria avendo constatato un grave stato di shock come probabile conseguenza di incidente stradale. Le cure sono risultate efficaci ed il gatto ha riacquistato subito un vigile stato del sensorio, riuscendo anche a mantenersi autonomamente, per qualche minuto, in stazione quadrupedale (sarebbe stato giusto e corretto pubblicare una foto del gatto non più agonizzante).

Alle 17,45 il gatto è stato preso in carico dal personale della SIAC per essere trasportato nell’ambulatorio veterinario convenzionato di Isernia. Nel pomeriggio di oggi 1° settembre è stato dimesso in buono stato di salute. Pertanto, a differenza di quanto riportato dal giornale, l’intervento del servizio veterinario è stato pronto ed efficace. Di tutto quanto da me dichiarato possono essere buoni testimoni i rappresentanti delle associazioni animaliste presenti, Maria Lanzillo e Giancarlo Calvanese”.