Non ci sono parole adatte a descrivere quello che è accaduto oggi in piazza Sant’Antonio a Termoli. Ma la fotografia parla da sola e racconta la viltà e la crudeltà nei confronti degli animali.

La fotografia, che mostra due gattini morti dopo aver ingerito veleno, con l’addome gonfio uno accanto all’altro che sembrano quasi abbracciarsi, è stata inviata da un lettore che segnala la presenza di veleno per topi in centro a Termoli.

“C’è una campagna spietata contro i possessori di cani e a rimetterci cominciano ad essere anche altri animali” evidenzia una cittadina in una segnalazione che giriamo alle autorità competenti, a cominciare dall’assessorato all’Ambiente che è sempre molto attento alle problematiche degli animali e orientato al loro rispetto e alla loro salvaguardia. Proprio in questi giorni il Comune di Termoli ha stabilito il divieto, con ordinanza del sindaco Roberti, di usare colombe e tortore ai matrimoni e ai funerali per evitare che i volatili possano fare una brutta fine.

La presenza di due animali morti per avvelenamento non può lasciare indifferenti nè le autorità nè i cittadini.