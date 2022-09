Paola Matteo è la nuova Garante dei diritti della persona della Regione Molise. La nomina è arrivata l’11 settembre scorso per volontà del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Il capo dell’assise di Palazzo D’Aimmo, con il decreto numero 4 del 9 settembre, ha esercitato i poteri sostitutivi e ha proceduto alla designazione al posto dell’Aula dove non era stato trovato un accordo sul sostituto di Leontina Lanciano.

La scelta di Micone ha provocato reazioni (inevitabili) da parte di altri professionisti che alla manifestazione d’interesse avevano risposto rapidamente, candidandosi e corredando all’istanza titoli e specializzazioni in materia.

I criteri non convincono gli “esclusi” e quattro di loro sono pronti a ricorrere sia alla procura “per abuso di potere” ma anche alla giustizia amministrativa citando la Regione Molise e la Presidenza del Consiglio regionale.

“Non è mai stato accennato in Consiglio regionale ad una elezione del Garante della persona ma ci sono stati soltanto continui rinvii della nomina – spiegano i ricorrenti –. La Legge regionale prevede che dopo la terza elezione a vuoto si proceda a maggioranza assoluta, ma questo non è mai avvenuto. Quindi il presidente del Consiglio, Salvatore Micone ha scelto di procedere autonomamente e non abbiamo ben capito in base a quali criteri”.

Dunque alle porte c’è una denuncia penale “nei confronti di Salvatore Micone per abuso di potere” e un ricorso alla giustizia amministrativa.

Il Garante della Persona ricopre tre ruoli fondamentali: infanzia e adolescenza, detenuti e difesa civica. “Quindi – concludono i ricorrenti – vorremmo conoscere i criteri adottati per l’assegnazione dell’incarico. E se non lo fa Micone, certamente lo faranno i tribunali”.