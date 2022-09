Gabriele Di Cienzo lascia il coordinamento di Forza Nuova, “Disaccordi con segreteria nazionale”

Gabriele Di Cienzo ha deciso di lasciare il ruolo di coordinatore provinciale di Forza Nuova. Questa la sua nota:



“Con profondo rammarico, sono costretto a rassegnare le mie dimissioni dall’incarico politico a me

assegnato di coordinatore provinciale Campobasso di Forza Nuova.

Considerando gli ultimi sviluppi e le decisioni intraprese dal direttivo regionale, ritenendole non in linea con le direttive e il pensiero della segreteria nazionale, lontano dalle mie idee e dalla mia formazione politica, essendo inoltre, in disaccordo con la gestione organizzativa e la conduzione dei tesserati, prendo la decisione anche se a malincuore, di abbandonare l’incarico suddetto e di continuare il mio percorso con Forza Nuova come semplice tesserato.

Ringrazio il Segretario Nazionale Roberto Fiore, per la fiducia e l’affetto accordatomi, rinnovando la

profonda stima che provo nei suoi confronti, del suo pensiero politico e di Forza Nuova”.