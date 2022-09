Fuoco a Tavenna, paura per le case. Fiamme estese anche a Fossalto

L’estate è quasi agli sgoccioli ma non gli incendi che oggi – 13 settembre – stanno interessando diverse zone della provincia di Campobasso e impegnando le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale e del distaccamento di Termoli.

Un rogo abbastanza esteso sta interessando da questa mattina contrada Fontanelle a Tavenna, comune del Basso Molise abitato da circa 600 persone. Gli uomini del 115 sono in azione per domare le fiamme ed evitare che il fuoco arrivi alle case, che si trovano a poca distanza. “Se il fuoco ‘risale’, c’è il rischio che arrivi alle abitazioni”, spiega a Primonumero il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Per ora non c’è stato bisogno di richiedere l’intervento dei canadair.

Intorno alle 13 è stato lanciato l’allarme per un altro incendio scoppiato questa volta a Fossalto. Sul posto, in contrada Campofreddo, le squadre dei ‘caschi rossi’ partite prontamente dal capoluogo: la strada interessata dal rogo porta al paese ed è ricca di vegetazione.

in aggiornamento