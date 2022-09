Forza Italia ci crede. Tartaglione: “Vorrei essere eletta nella mia terra”. Cavaliere: “Se potessi cambiere il Rosatellum”

“Per anni ci siamo sobbarcati il peso di questa regione, ne siamo stati il motore ma abbiamo subito di tutto. Non siamo più disposti a essere cirenei”. Con queste parole il sindaco di Termoli Francesco Roberti apre la convention azzurra per l’inaugurazione ufficiale della sede elettorale di Forza Italia in Corso Fratelli Brigida.

Un appuntamento per spingere al voto della parte più moderata del centrodestra, e per richiamare anche alla tradizione elettorale del territorio. Protagonisti Annaelsa Tartaglione e Nicola Cavaliere, rispettivamente candidati alla Camera e al Senato sui due listini proporzionali, oltre al consigliere Armandino D’Egidio (secondo posto al plurinominale Camera). Con loro Claudio Lotito, il Presidente della Lazio ormai onnipresente in Molise, voluto proprio da Silvio Berlusconi sull’uninominale del Molise. “Una regione – ripete Lotito – in stato di abbandono, che ha tutto ma che non valorizza quello che ha e per la quale serve un piano straordinario del quale saremo i garanti e gli attuatori”.

“Termoli rappresenta il polmone economico di questa regione e noi dobbiamo agire come parlamentari per portare un piano strategico straordinario per la Regione abbandonata per troppi anni anche dal governo, sul presupposto che i rappresentanti non hanno mai attenzionato bene gli interessi di questa terra bellissima che mi affascina sia come territorio che per le persone che sono spettacolari. Mi chiedo cosa facevano, dormivano? Questa terra ha bisogno di riscatto, voi meritare dignità come tutti gli altri cittadini italiani”.

Affrontato a più riprese il tema della sanità, ribadendo l’urgenza per il Molise di uscire dal commissariamento. “Ho parlato col Direttore dell’Asrem – ha aggiunto Lotito – ed è rimasto stupito dalla mia pragmaticità. Mi sono attivato per la rateizzazione del debito che l’Asrem ha verso l’Inps, e parliamo di circa 88 milioni”. E poi “non è possibile che una cittadina di 100mila abitanti abbia un ospedale a scartamento ridotto”, riferendosi al San Timoteo.

Annaelsa Tartaglione, che con Giuseppina Occhionero di Italia Viva è l’unica uscente parlamentare ricandidata, ha sottolineato la valenza moderata di Forza Italia. “Abbiamo bisogno di un centrodestra unito e noi ora siamo uniti e con il prossimo governo possiamo fare in modo che il Molise abbia l’attenzione che merita. Forza Italia – ha detto ancora Annaelsa Tartaglione auspicando di “venire eletta nella mia terra” – è il collante moderato della coalizione”. Parole di stima per il sindaco di Termoli Francesco Roberto con cui dice di essersi spesa per risolvere tante criticità di questo territorio. “Vi chiedo scusa se certe battaglie non sono state fatte ma facevo parte di una minoranza. Ora se andremo al Governo avremo l’occasione per batterci sui temi caldi”.

Nicola Cavaliere scommette sul valore aggiunto della esperienza dopo anni nei quali il voto si è concentrato sulla novità. “Mi auguro che prevalga la considerazione sull’esperienza dei candidati, della politica, per poter arrivare a un discorso di referente regionale in Senato in collegamento diretto con la Regione”. Spende parole di stima per l’imprenditore Lotito e afferma che, insieme a Cesa e alla sua esperienza, insieme a noi (riferendosi a se stesso e alla Tartaglione, ndr) come referenti del territorio “ce la possiamo fare”.

Lotito e Cesa, i due “Papi stranieri” candidati in Molise, sono secondo Cavaliere dunque un valore aggiunto: “Persone di spessore e di livello, non Papi stranieri, perché se andiamo a vedere questa legge apre a criticità simili fra tutti i partiti e basti pensare alla moglie di Franceschini candidata e ai 14 del listino Conte. Se potessi – ha concluso Cavaliere – cambierei il Rosatellum perché è una legge che non garantisce democrazia. Fa schifo”.

Diversi i cittadini simpatizzanti presenti, tra cui alcuni esponenti dell’Amministrazione di Termoli come i consiglieri De Guglielmo, Balice e Miele. Assente il Presidente della Regione Toma.