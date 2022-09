Una pattuglia della Guardia di Finanza, lungo la statale 17, ha rischiato di essere travolta da un’auto in corsa che non si è fermata all’alt. E’ accaduto in tarda mattinata all’altezza di Guardiaregia durante un normale accertamento su strada delle Fiamme gialle.

L’uomo alla guida, alla vista della paletta che gli intimava l’alt, ha invece forzato il posto di controllo e proseguito la corsa. E’ iniziato un inseguimento mentre scattava l’allarme con la richiesta di altre pattuglie sul posto. L’inseguimento si è concluso qualche chilometro dopo. L’uomo alla guida è stato fatto scendere e perquisito, mentre le pattuglie giunte in supporto ai colleghi hanno proceduto al controllo della macchina che – si è scoperto – trasportava droga: un carico di cocaina, marijuana e hascisc. Probabilmente destinato al Molise ma su questo, naturalmente, sono in corso le indagini.

Intanto, il soggetto fermato, di cui non si conoscono le generalità, è stato portato presso il Comando di Piazza Palatucci a Campobasso e su disposizione della Procura è stato sottoposto alla misura cautelare che prevede l’arresto. Sull’operazione non si conoscono ancora i dettagli.