La prima serata dell’Expo Bier a Campobasso è andata bene: la partecipazione è stata grande e la manifestazione, complice anche la serata piacevole, ha attirato tantissime persone in centro. Giovani e meno giovani si sono dati appuntamento tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza della Vittoria, passando anche per villa Musenga, dove si sono spostate alcune botteghe di piazzetta Palombo per la due giorni dell’Expo.

Decine di produttori di birra artigianale hanno spillato bionde, rosse, scure e ambrate. Non c’erano solamente loro: uscendo un po’ fuori tema è stata data la possibilità di esporre anche a chi vedeva prodotti dolciari. La parte del leone l’ha fatta anche l’area dei concerti dove già dalle 20 si sono radunati un bel po’ di ragazzi per ascoltare le band che si sarebbero esibite.

Stasera si bissa con l’esposizione dei birrifici lungo il corso e, alle 19, il concerto a cura dell’associazione musicale Thelonius Monk cui seguirà, alle 22 , l’esibizione de “È arrivato l’arrotino” e dei “Mosaico”. In Piazza della Vittoria invece, alle 20 “Duo cane” e “Onda d’urto”.

Ma c’è anche l’altro lato della medaglia: la sporcizia lasciata a terra dopo la festa. L’assessore comunale all’ambiente, Simone Cretella, ha letteralmente perso le staffe su facebook questa mattina definendo “incivili” i partecipanti e anche “incapaci” nel senso di non essere neppure in grado di infilare un bicchiere nell’apposito contenitore.

Le immagini da lui pubblicate sono eloquenti.

Ecco il suo post: “Mi chiedo: ma quanto è difficile servirsi di un bidone anziché gettare a terra un bicchiere o una bottiglia? Quanto è complicato infilare il bicchiere vuoto nel foro dell’apposito bidone, così come chiaramente riportato nel cartello, anziché poggiarlo sopra rendendo inutilizzabile il contenitore per tutti gli altri? Quanto è difficile evitare di gettare la carta del panino in un bidone dove c’è scritto solo plastica e alluminio? Ma davvero dobbiamo rassegnarci che in alcune occasioni vige la regola del chissenefrega tanto poi c’è sempre qualcuno che pulisce, incuranti dei danni ambientali che si generano quando tutta questa monnezza arriverà in discarica anziché essere raccolta in maniera differenziata? Eppure i servizi ci sono e sono stati dettagliatamente predisposti per fronteggiare anche numeri straordinari come quelli di ieri sera, ma davanti a tali comportamenti non c’è organizzazione che tenga. Come in ogni occasione porgo un doveroso ringraziamento agli operatori della Sea Servizi e Ambiente Campobasso per l’eccellente lavoro di raccolta dei rifiuti, di pulizia, lavaggio e bonifica del centro, che stamattina si presentava in condizioni purtroppo disastrose. Si può mangiare, bere e divertirsi, anche senza dimenticarsi di vivere in una società civile”.