Un incendio di piccole dimensioni si è verificato questo pomeriggio 11 settembre poco dopo le 15:00 sul litorale nord di Termoli fra la ferrovia e la strada che conduce alla spiaggia dove sono posizionati i lidi del lungomare Cristoforo Colombo.

Molti bagnanti che questo pomeriggio hanno sfidato il meteo incerto per qualche ora di relax in spiaggia, hanno notato le fiamme dando l’allarme.

In fiamme alcune cannucce e vegetazione incolta ma per fortuna l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo. Il rogo è stato spento in poco tempo e non ci sono stati disagi nemmeno per la circolazione ferroviaria.