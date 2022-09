Era pronto per raggiungere Bojano dove quattro giorni fa è stata organizzata la Notte gialla. Ma il suo progetto di divertimento serale è andato in fumo quando in una stradina nascosta ha incrociato i carabinieri di Bojano. Fermato e controllato questo ragazzo di 28 anni aveva con sé una piccola quantità di hashish. Essendo già segnalato alle forze dell’ordine i militari hanno voluto scavare a fondo perquisendo casa sua dove c’erano pure due piantine di marijuana e svariati grammi di ‘fumo’ oltre a bilancino e materiale per confezionare gli stupefacenti che venivano così spacciati tra amici e conoscenti. Settanta grammi in tutto che hanno fatto scattare l’arresto convalidato due giorni fa dal gip del tribunale di Campobasso che ha disposto anche il divieto di dimora a Campobasso dove, secondo le indagini, il 28enne comprava la droga.

Ma non è quello il solo risultato conseguito nel mese appena trascorso fatto di di feste, ritrovi e sagre paesane che attirano nei nostri piccoli centri, generalmente spopolati, un gran numero di vacanzieri.

Sempre a Bojano qualche giorno prima dei festeggiamenti con arresto un altro ragazzo è stato scoperto da una gazzella dell’aliquota Radiomobile con l’hashish.

Controlli più spinti anche a Baranello e Busso dove sono state eseguite 8 perquisizioni e segnalati alla Prefettura 4 giovani con hashish e, in qualche caso, anche cocaina. Uno di loro è stato anche denunciato perché a casa custodiva dei proiettili.

Segnalazione di un ragazzo anche a Cercemaggiore per possesso di cocaina, cinque perquisizioni a Torella del Sannio e una segnalazione per hashish, altre due a Castropignano dove due ragazzi, notati in paese da un militare in borghese, sono stati fermati e perquisiti in una piazzola sulla Bifernina dove è stato rinvenuto un barattolo con 8 grammi di marijuana. Qualcosa di simile anche sulla Trignina dove i militari di Trivento hanno notato l’atteggiamento nervoso di un automobilista che custodiva 20 grammi di fumo e che per questo è stato segnalato all’autorità giudiziaria.