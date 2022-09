Festa dell’amicizia nello Sport, Cedas Stellantis Termoli vince nel calcio a 5

Sano agonismo, tantissimo sport, amicizia vera, e l’immancabile gara di solidarietà, hanno permeato l’edizione 2022 della “Festa dell’amicizia nello sport” che, nel quadro delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), si è svolta il 10 e l’11 settembre scorsi sulla spiaggia del lido Acapulco di Vasto marina e sui campi del Promotennis di Vasto.

In cabina di regia Andrea, Giuseppe e Valter Argeo Di Gregorio e Giuseppe Vaccaro, con l’immancabile e prezioso aiuto dei dirigenti marchigiani Domenico Spina e Gabriele Spinelli, del termolese Antonio Del Cinque e dell’avellinese Vincenzo D’Onofrio.

“Nemmeno il fortunale che si è abbattuto su Vasto marina domenica, verso mezzogiorno, ha guastato la festa. – Commenta soddisfatto Valter Di Gregorio, coordinatore della manifestazione. -Anzi, proprio in questa circostanza è emerso il vero spirito di amicizia dei partecipanti i quali, non avendo potuto disputare le semifinali e le finali del “Misto”, hanno deciso insieme agli organizzatori di classificare le quattro coppie semifinaliste ex aequo al 1° posto. Il “misto” – conclude – è stato un vero spettacolo perché hanno giocato coppie formate da padre-figlia, madre-figlio, moglie-marito, fidanzati prossimi alle nozze, fratello e sorella.”

Tornando al torneo di calcio a 5, che si è giocato sabato pomeriggio, le quattro rappresentative aziendali che hanno partecipato, hanno dato vita ad un girone all’italiana con partite dai tempi ridotti.

Lo ha vinto la rappresentativa del Cedas Stellantis di Termoli (Antonio Porporato, Giancarlo Giacomodonato, Fabio Rasetti, Francesco Antonacci, Antonio Ciavarretti, Marino De Filippis, Mattia Vallillo, Giuseppe Mucci, Ottavio Di Marco, Gianfranco Florio, dirigente accompagnatore Mario Mucci) rinforzato da alcuni elementi esterni.

Al secondo posto il Cadas Sevel di Atessa, che ha messo in fila la Assemblaggi S.p.A. di Atessa e la Pilkington NSG di San Salvo.

Sono stati assegnati premi individuali a Josè Ramundo (Fair Play), Alfonso Elezi –Assemblaggi (miglior portiere), Fabio Rasetti e Marino De Filippis (Stellantis Termoli), Giovanni Zappone (Cedas Sevel) che hanno vinto a pari merito la classifica cannonieri.

Nel torneo maschile di beach volley, il successo è andato alla coppia Pilkington Nsg, Antonio Sasso – Marco Daniele, che ha battuto nella finalissima Manuel Ortolano – Mattia Paolucci del Cedas Sevel di Atessa.

Sul gradino più basso del podio è salita la coppia del Cedas Stellantis Termoli Anton Giergji – Nicolas Del Grande che, al termine di un’autentica battaglia sportiva, ha avuto ragione di Diego Menghini – Sandro Giuseppetti di San Salvo.

Come già detto, non è stato possibile concludere il torneo misto e sono state classificate al primo posto le coppie formate da Antonio Sasso – Sabrina Basilico, Pietrantonio Pardino – Brenda Forlì, Fidelibus Gianmichele – Fidelibus Gaia, Sandro Giuseppetti – Roberta Marcolongo.

“Proprio al momento della premiazione di quest’ultimo torneo – chiosa Di Gregorio – abbiamo apprezzato la grande sportività di questi atleti che non hanno guardato alla grandezza della coppa che veniva loro consegnata. Così come abbiamo apprezzato, ancora una volta, la generosità di tutti i partecipanti che hanno pagato una quota di iscrizione che andrà alla “Onlus Giacomo Sintini”, creata dall’ex campione di pallavolo per aiutare le persone, soprattutto bambini, ammalate di tumore.