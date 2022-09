Festa della Madonna della Difesa a Casacalenda: il programma

Domenica 25 settembre ricorre la solenne festività in onore della Madonna della Difesa al santuario diocesano di Casacalenda. Con fede, profonda devozione e preghiera condivisa si rinnova un momento che richiama pellegrini e fedeli da ogni dove per portare il proprio omaggio e affidare la propria famiglia alla Vergine Maria. Il tema scelto per il cammino di preparazione è ancora una volta dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e ricade, non a caso, nel mese dedicato alla cura del creato. È volontà del Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, che il Santuario della Madonna della Difesa sia luogo per ricordarlo.

Afferma a tal proposito Papa Francesco nella Laudato Si’: “Ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il pianeta, perché ‘nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici’, siamo chiamati a riconoscere ‘il nostro apporto, piccolo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione dell’ambiente” (LS 8).

La novena preparatoria è iniziata il 16 settembre 2022 e si concluderà sabato 24 settembre con il santo rosario (ore 17.30) e la santa messa pomeridiana (ore 18) celebrata, rispettivamente, da monsignor Gabriele Tamilia, padre Ignazio, don Gianfranco Lalli (rettore del Santuario diocesano), don Benito Giorgetta, don Sergio Carafa, don Franco Pezzotta, don Giovanni D’Addario, don Giovanni Licursi e don Antonio Di Lalla.

Di seguito le sante messe in programma domenica 25 settembre: ore 8, 9, 10, ore 11.00 S.E. Monsignor Gianfranco De Luca; ore 16, 17 e 18. Confessioni: ore 09.00-13.00 / 15.00-18.00.

Durante i giorni della Novena è stata allestita, nel salone, una mostra fotografica naturalistica a cura dell’Associazione Ambiente Basso Molise.