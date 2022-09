FdI, la soddisfazione del coordinatore regionale Di Sandro: “Speriamo nell’elezione anche di Lancellotta”

La soddisfazione per il risultato ottenuto, anche a livello regionale, è massima per Fratelli d’Italia. Così il coordinatore regionale del partito che con tutta probabilità esprimerà il prossimo (anzi la prossima, anzi la prima) premier. Di seguito la nota di Filoteo Di Sandro.

“Grande vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia in Italia ed in Molise.

Partiti dal 1,8% nel 2013, oggi possiamo dire che quella scommessa, in cui pochi credemmo, è vinta, anzi stravinta.

In ogni regione ed in ogni città FdI ha vinto superando in 26%.

Anche in Molise il Partito ed i propri candidati hanno ottenuto oltre il 23%, un risultato eccezionale se paragonato a quello ottenuto nel 2018.

Nonostante l’affermazione dei 5stelle, FdI è il primo Partito anche nella nostra regione (i dati invero dicono che è il secondo, appunto dopo il M5s, ndr).

A nome di tutto il Partito molisano, degli iscritti e di tutti i dirigenti esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e soprattutto per la elezione di Costanzo Della Porta al Senato.

A Costanzo un grande augurio di buon lavoro.

leggi anche Il commento dei vincitori Costanzo Della Porta, il sindaco eletto senatore: “Vado a Roma ma non lascerò il ‘mio’ Comune”

Aspettiamo tutti con ansia e speranza l’elezione anche di Elisabetta Lancellotta alla Camera.

Avere due rappresentanti in Parlamento rafforzerebbe di molto il Partito anche in previsione delle prossime regionali.

Con questo risultato guardiamo al futuro con speranza e fiducia sia per l’Italia che per il nostro Molise”.