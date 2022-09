Estate di furti d’auto sulla costa: 21 sventati, 7 scoperti e una ventina di mezzi ritrovati

I furti di veicoli sul litorale molisano sono ripresi di gran lena nel periodo estivo, come spesso vi abbiamo raccontato. Ma incisiva è stata l’azione di contrasto dei Carabinieri della Compagnia di Termoli.

I numeri: 21 i furti di mezzi (tra autovetture, motocicli e ciclomotori) sventati, mentre ne sono stati scoperti 7 che hanno portato all’arresto o alla denuncia di altrettanti soggetti; inoltre sono stati ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari ben 21 mezzi. Infine, in diverse occasioni, tra cui due recentissime, i Carabinieri di Termoli hanno intercettato auto appena rubate che, a seguito di inseguimenti a forte velocità lungo la Statale 16 in direzione Foggia, sono state poi recuperate e dunque riconsegnate ai proprietari.

L’Arma ricorda come questa tipologia di reato, che nell’ultimo biennio aveva subito un calo a causa della pandemia e delle relative restrizioni, è ripreso proprio in seguito al venir meno dei vincoli normativi prima imposti a causa dell’emergenza pandemica. Una particolare attenzione è stata dunque rivolta – specie in quest’ultimo periodo – a questa problematica e sono state messe in campo una serie di iniziative per contrastare e arginare il fenomeno che, come noto, è favorito dalla vicinanza con diversi comuni della provincia di Foggia ad alto indice criminale. Un fenomeno che sta preoccupando sempre più la popolazione e che ha colpito spesso turisti.

Numerosi e mirati da parte dei Carabinieri i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle fasce orarie più delicate e nei punti più nevralgici del litorale molisano scelti come meta da squadre provenienti dalla vicina Puglia e specializzate in questo tipo di reato.

“I risultati conseguiti – anche grazie alle direttive impartite dal Comando provinciale di Campobasso – dalla Compagnia Carabinieri di Termoli nel corso di queste attività dimostrano, ancora una volta, la fondamentale importanza rivestita dall’attento e costante controllo del territorio svolto dall’Arma allo scopo di garantire, anche grazie a una sempre maggiore sinergia con i cittadini, una migliore qualità della vita in un contesto di rispetto della legalità e delle buone regole della convivenza civile”.