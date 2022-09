Giornata di palpabili emozioni stamane in porto a Termoli dove è avvenuto il passaggio delle consegne tra l’uscente Comandante Amedeo Nacarlo e il neo Comandante Sergio Mostacci.

Un rito solenne, come si conviene ‘allontanata’ l’emergenza pandemica, colma di significato ma in questo caso, più che in altri, di pathos. In particolare perchè tra i due Capitani di Fregata che si sono avvicendati c’è un legame particolare. “Siamo entrambi di Livorno e ci conosciamo dagli anni del liceo”.

Il Comandante Nacarlo, classe 1972, è diretto ad Olbia dove prenderà un incarico nella locale Capitaneria. Il Comandante Mostacci, classe 1976 e anche lui come il suo predecessore diplomato al Liceo Classico di Livorno e laureato in Giurisprudenza, dopo esperienze svolte a Livorno e Grado ha avuto incarichi negli anni recenti in uno dei porti più importanti del Mediterraneo, quello di Genova.

Alla presenza di molte autorità civili e religiose (presenti tra gli altri il sindaco Roberti e il Presidente della Regione Toma) nonché del neo Direttore Marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, il Capitano di Vascello Marcello Luigi Notaro, i due Capitani di Fregata hanno veicolato le loro sincere emozioni, quelle di chi lascia e quelle di chi arriva.

Il Comandante Amedeo Nacarlo nel suo discorso di saluti ha espresso tutto il proprio ringraziamento per il magnifico equipaggio che l’ha sostenuto. “Ho trovato dei colleghi, lascio degli amici. E sono profondamente grato a tutta la collettività molisana per quello che mi ha dato in questi due anni”. Anni difficili, contraddistinti dal Covid-19, di cui sono stati ricordati gli incendi sulla spiaggia del Basso Molise (in particolare Campomarino), le fiamme divampate a bordo dello Zenit, altri salvataggi in situazioni potenzialmente molto pericolose, oltre agli importanti risultati conseguiti in operazioni a contrasto degli illeciti ambientali. Il Direttore Marittimo Notaro ha ricordato altresì il sequestro di una vastissima area camping a Campomarino con la collaborazione della Procura della Repubblica (presente tra gli ospiti d’onore la Procuratrice Isabella Ginefra). E ancora, le operazioni di bonifica nelle isole di Pianosa e Capraria e le migliorie apportate al porto di Termoli (di recente entrato a far parte dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, ndr) “oggi più sicuro e funzionale rispetto a due anni fa”.

Momenti di commozione non sono mancati così come un pensiero speciale ai pescatori, verso i quali è stata espressa vicinanza per le difficili congiunture economiche che stanno vivendo ma anche di apprezzamento per la dignità dimostrata.

“Siate orgogliosi della vostra terra e del vostro mare”.

Da parte sua il neo Comandante Mostacci ha rimarcato l’eccellente lavoro svolto dal suo collega. “Conoscendoti sapevo che avrei trovato un ambiente perfetto”. Nel suo discorso di insediamento (da domani sarà lui a dirigere la Guardia Costiera termolese, ndr) il militare ha parlato di ‘eredità pesante’ e al contempo si è detto pronto alla grande sfida che lo attende. “Sono consapevole dell’eccezionale lavoro svolto dal Comandante Nacarlo e assicuro a tutta la comunità di Termoli il mio impegno e la mia abnegazione”. Dedizione, culto professionale, dovere e responsabilità: queste le parole chiave più volte citate dal Comandante subentrante.

Il Direttore Marittimo Notaro, che ha ‘presieduto’ il picchetto d’onore, ha avuto parole di apprezzamento per entrambi e al Comandante Mostacci ha augurato di proseguire sul cammino già tracciato dal predecessore. “Non le mancherà il nostro appoggio”.

A entrambi “buon vento”.