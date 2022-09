‘Elogio della crescita felice. Contro l’integralismo ecologico’: a Pozzilli il libro di Chicco Testa

Si terrà martedì 20 alle ore 11, presso il centro Polymerés di Via dell’Industria a Pozzilli in provincia di Isernia, la presentazione del libro di Chicco Testa, presidente di Assoambiente, “Elogio della crescita felice. Contro l’integralismo ecologico”, promossa da RES – Recupero Etico Sostenibile, progetto industriale del Gruppo Valerio.

Il libro si propone di analizzare come lo sviluppo economico possa aiutare l’ambiente, partendo da una domanda fondamentale “cosa significa occuparsi di ambiente?”, a cui l’autore fornisce la seguente risposta: “riuscire a preservare un equilibrio ecologico che consenta alla specie umana di crescere, riprodursi e raggiungere un benessere diffuso per il maggior numero di persone”.

Lo scopo del libro, quindi, è quello di dimostrare che l’unico modo per sostenere la transizione verso la sostenibilità sia investire nella realizzazione dei tantissimi impianti che servono per costruire un’economia green, come gli impianti per le fonti rinnovabili, per lo smaltimento dei rifiuti, per il miglioramento della rete dei trasporti pubblici e molto altro.

Per i Valerio, spinti da una costante ambizione a rinnovarsi, ad anticipare le tendenze e raggiungere alti livelli di sostenibilità, RES, con Polymeres e Fibre, rappresenta un’affascinante sfida imprenditoriale e un importante e ambizioso progetto di Ricerca e Sviluppo che faccia della green economy il motore di rilancio per tutto il territorio molisano e del centro-sud.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista del Corriere della Sera Giulia Cimpanelli, saranno presenti anche il sindaco di Isernia Piero Castrataro, l’assessore alle Politiche Energetiche della regione Molise Quintino Pallante e il Chief Operating Officer del gruppo ACEA Giovanni Papaleo.