Elezioni, appello di Insieme al Terzo Polo: “Reintrodurre voto di preferenza”

In vista del voto politico del 25 settembre, Insieme Molise, nuova formazione presieduta da Gaspero Di Lisa (presidente associazione ex consiglieri regionali) pur non partecipando direttamente alle consultazioni invita il Terzo Polo a seguire le sue indicazioni.

“Programma attento e dedicato al lavoro, alla famiglia, alla scuola, alla salute, e, soprattutto, proponga fattivamente la riforma della legge elettorale in senso proporzionale con la reintroduzione del voto di preferenza. Questa proposta è urgente e ineludibile, in quanto – evidenzia la direzione del coordinamento nazionale di Insieme – a sinistra il Pd non riesce a formulare una proposta convincente e si accontenta di una campagna elettorale per il voto utile e a destra il ricostituito Polo ha perso ogni vero ancoraggio al centro dello spazio politico e si caratterizza sempre più come opzione nettamente di destra.

In tal modo riemergono partiti populisti di varia natura, per cui Insieme rileva, come dato positivo, l’emergere di un Terzo Polo, contrapposto al vecchio bipolarismo e nota come la proposta politica di Azione – Italia Viva, pur accogliendo in qualche realtà locale (Sicilia e Veneto) esponenti di ispirazione cristiana e popolare, non abbia saputo cogliere l’occasione per aprirsi in maniera chiara ed esplicita a questa cultura politica e quindi presenti un profilo programmatico troppo sbilanciato in direzione di un efficientismo tecnocratico – da correggere – per cogliere importanti problemi della società italiana e internazionale.

L’augurio e l’impegno di Insieme – dicono Mario Antenucci e Michaela Marcaccio, consiglieri nazionali molisani di Insieme – sarà rivolto alla lotta contro le diseguaglianze, le povertà (economica, educativa, culturale), al recupero solidale della coesione sociale oggi smarrita, alla riscoperta della sussidiarietà in un contesto di collaborazione tra enti e terzo settore in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali”.