Dopo la pausa estiva riapre il cinema Oddo di Termoli

Non era scontato, stante le difficoltà del settore acuite da due anni di crisi legata alla pandemia. Ma il cinema Oddo di Termoli ha annunciato che sta per riaprire. Il grosso cartello bianco sulle mura della sala cinematografica parrocchiale, all’incrocio tra via Pepe e Corso Fratelli Brigida, informa che “il 6 ottobre si riapre, stiamo tornando!”.

Una bellissima notizia per la cittadina tutta, in particolare per gli amanti della settima arte. Il cinema era stato chiuso il 6 giugno scorso per la consueta pausa estiva. In molti si saranno chiesti ‘quando riaprirà?’ ma anche ‘riaprirà?’. Ora la risposta è arrivata.