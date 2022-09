Un detenuto della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere che stava per essere trasferito nel carcere di Rimini ha tentato di evadere questa mattina, nei pressi di Isernia, approfittando della sosta presso un autogrill della Superstrada che aveva chiesto egli stesso per espletare un bisogno fisiologico. La vigilanza della Polizia Penitenziaria ha scongiurato la fuga: dopo un breve inseguimento l’uomo è stato catturato e il trasferimento a Rimini è proseguito, anche con l’ausilio di personale di Polizia Penitenziaria di Isernia. Lo ha fatto sapere il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, elogia e ringrazia i poliziotti che hanno sventato l’evasione e uno di loro in modo particolare: “È solamente grazie a loro se è stato possibile sventare la clamorosa fuga all’evaso: la pronta reazione ed il tempestivo intervento degli uomini della Polizia Penitenziaria di scorta hanno infatti permesso di sventare il grave evento. Dopo un breve inseguimento, il fuggitivo è stato catturato: i nostri agenti non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare il fuggitivo. Una cosa grave, che poteva creare ulteriori seri problemi alla sicurezza e all’incolumità dei poliziotti, dei detenuti e dei cittadini che in quel momento si trovavano nei pressi dell’autogrill e della Superstrada. La grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria”.

Capece denuncia “una volta di più le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano quotidianamente le unità di Polizia Penitenziaria in servizio nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari: agenti che sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei a circolare per le strade del Paese, fermi nelle officine perché non ci sono soldi per ripararli o con centinaia di migliaia di chilometri già percorsi”.

Per il Sappe, “quanto accaduto deve far capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici”.