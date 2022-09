“Sanità, viabilità, lavoro”. In queste tre parole il candidato di Fratelli d’Italia al proporzionale per il Senato Costanzo Della Porta racchiude il suo programma in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, 46anni, ha inaugurato nel pomeriggio di giovedì 8 settembre in corso Fratelli Brigida a Termoli la propria sede elettorale. Attorno a lui i candidati al proporzionale per Fdi alla Camera, Elisabetta Lancellotta e Luciano Paduano, oltre all’assessore regionale Quintino Pallante e il consigliere regionale ed ex governatore Michele Iorio. Fra il pubblico, oltre a simpatizzanti, iscritti al partito e diversi amministratori locali, anche l’ex sindaco di Termoli e attuale consigliere comunale Antonio Di Brino e il primo cittadino di Colletorto Cosimo Mele.

“Sono l’unico candidato del Basso Molise per il centrodestra al Senato” ha rimarcato Costanzo Della Porta al microfono di Primonumero. “Quindi sono l’unico a poter portare in Parlamento le istanze di questo territorio”.

“Da una parte c’è la politica della concretezza, dall’altra quella dei messaggi ideologici – ha detto Michele Iorio -. C’è chi come Letta sta facendo una forte propaganda per il centrodestra”. “È il nostro miglior alleato” ha ironizzato Della Porta.

Quintino Pallante ha fortemente sponsorizzato i candidati di Fdi. “Sono la migliore espressione della nostra terra. I candidati che arrivano da fuori sono frutto di un sistema che non condividiamo e che dipende da Roma, ma Costanzo ed Elisabetta sono i migliori figli di questa terra”. E sul partito, dato in testa da tutti i sondaggi nazionali: Giorgia Meloni sta raccogliendo i frutti della sua coerenza”.