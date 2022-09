Via obbligo mascherina sui mezzi, resta solo per strutture sanitarie. Intanto i contagi rialzano la testa

Dal primo ottobre cade l’obbligo di utilizzo della mascherina, con una sola eccezione: molto probabilmente sarà ancora necessaria per entrare nelle strutture sanitarie. Così, dopo due anni e mezzo, si avvicina l’ultimo giorno di obbligo per il dispositivo di sicurezza diventato simbolo della pandemia e dirimente per proteggere le persone e contenere la diffusione del contagio.

In particolare domani 30 settembre scade la norma che impone l’obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi pubblici. Non ci saranno proroghe perché sarebbe stato necessario un decreto ma il governo uscente di Mario Draghi, essendo in carica solo per gli affari correnti, ha ritenuto di non firmare un nuovo provvedimento. E sembra difficile che il governo nascente lo prevedrà. Per quanto riguarda gli ospedali e le altre strutture sanitarie invece si è deciso di firmare l’ordinanza, in dirittura d’arrivo in queste ore.

Non sarà dunque dal primo ottobre più obbligatorio indossare la FFP2 su navi e traghetti, treni, autobus e mezzi di trasporto scolastico dedicati agli studenti. Prolungato invece l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali. Quindi ospedali, Rsa, hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani e simili. La proroga in questo caso dovrebbe essere di un mese e sarà stabilita con ordinanza del ministro della Salute Speranza a stretto giro. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, si ricorda che è in vigore fino al 31 ottobre un protocollo secondo cui il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 ai lavoratori e individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire le mascherine, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Intanto si profila un nuovo acuirsi dei casi di contagio, certificato – numeri alla mano – oggi dalla Fondazione Gimbe (monitoraggio 21-27 settembre). “Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione come si legge su QuotidianoSanità – assistiamo ad un balzo di nuovi casi settimanali (+34%) che da poco meno di 108 mila arrivano a sfiorare quota 161 mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23 mila casi al giorno”. Un incremento dei nuovi casi che riguarda, anche se in maniera eterogenea, tutte le regioni e pressoché tutte le province: 101 segnano un incremento (tra queste Campobasso con +22%) e solo 6 una diminuzione (tra queste Isernia con -1.4%). Nella nostra regione, dove l’aumento medio è del +15.4%, insomma l’aumento c’è ma il tasso è più che dimezzato rispetto all’andamento nazionale.

Per Gimbe l’imperativo categorico resta quello di proteggere anziani e fragili con la quarta dose (in Molise ad oggi l’hanno fatta poco più di 17mila persone). Ma la raccomandazione è anche quella di usare responsabilmente le mascherine al chiuso, così come nei luoghi affollati o poco aereati. Ma senza obbligo sicuramente non tutti seguiranno il consiglio. (rm)