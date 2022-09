Un nuovo impianto per festeggiare i 40 anni di attività e continuare a crescere. Così la Momentive, multinazionale chimica del Nucleo industriale di Termoli, ha accolto nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre investitori, partner, dipendenti e autorità locali in una piccola ma significativa cerimonia all’interno dello stabilimento di via Enrico Mattei.

Presenti tutti i ‘grandi capi’ dell’azienda fondata nel 1982 da una compagnia americana ma che dal 2017 è stata rilevata dallo Investor Group coreano. Presente per la prima volta Sam Conzone, Ceo della compagnia. “Sono siciliano di origine di quarta generazione – ha detto alla platea –. Io 40 anni fa ero un bambino, qui 40 anni fa c’era un campo di girasoli ma un gruppo di persone ha scommesso su questo investimento e ci ha creduto” ha proseguito facendo riferimento a quanta strada è stata percorsa in questo periodo.

“Quando la Momentive è arrivata qui, la regione Molise era poco industrializzata” ha detto ai microfoni Sebastiano Magrì, direttore dello stabilimento ormai prossimo al pensionamento. “I partner coreani ci hanno dato un grande supporto che ci ha permesso di fare investimenti. Stiamo preparando altri progetti e ci potranno essere nuove assunzioni”. Intanto 20 lavoratori sono stati assunti nell’ultimo anno, per un totale di circa 200 dipendenti nello stabilimento termolese.

Stamane, in una cerimonia interna, il taglio del nastro del nuovo impianto che sarà specializzato nella produzione di additivi Niax per schiume poliuretaniche (PU) flessibili e rigide, destinate all’industria dei materassi e degli arredi imbottiti, automobilistica e dell’isolamento energetico.

La vice presidente del gruppo, Amy Bianchi, ha più volte rimarcato il ruolo decisivo dei lavoratori e ha menzionato due dipendenti con oltre 40 anni di servizio, cioè Michele Di Salvatore e Giovanni Cordisco, poi invitati al taglio della torta da Vp Nalian, Presidente e Direttore Generale della divisione Performance Additives di Momentive. “Sono indiano, ma Italia e India hanno tante cose in comune, a cominciare da forti valori familiari. Ogni volta che vengo qui mi ricarico”.

guarda tutte le foto 15



La Momentive festeggia 40 anni

L’altro vice presidente Chad McKnight ha citato tre punti di forza che “mi vengono in mente quando penso a Termoli: qui vi prendete cura l’uno dell’altro, qui trovo eccellenza nel lavoro e trovo perseveranza in quello che fate”.

Per il territorio bassomolisano sono intervenuti sul palco il sindaco di Termoli, Francesco Roberti e il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. “L’entusiasmo nel tempo e la stima reciproca vi hanno permesso di raggiungere questi obiettivi” ha detto il primo cittadino. Presenti in platea anche altri sindaci del territorio quali Pierdonato Silvestri (Campomarino), Gianni Di Matteo (San Martino), Mario Bellotti (Guglionesi), Francesco Gallo (Portocannone), mentre per il Cosib c’era anche Vincenzo Aufiero.

Monsignor De Luca ha ricordato “quando arrivai qui 16 anni fa, c’erano dei timori fra l’opinione pubblica per le industrie chimiche. Timori che sono stati dissipati dalla vostra professionalità e sicurezza”. De Luca ha anche auspicato una collaborazione fra le aziende del Nucleo nella produzione di energia elettrica da realizzare magari con un impianto eolico off shore in mare.

A proposito di energia, Maria Antonietta Nuozzi, HR Manager, non ha negato che la crisi in atto sia una sfida da affrontare anche per grandi aziende come la Momentive. “Abbiamo un cogeneratore che ci aiuta a essere competitivi. Cerchiamo di fronteggiare la sfida con l’innovazione e con gli obiettivi di sostenibilità del futuro”.

Al termine della cerimonia è stata scoperta una targa per l’anniversario davanti all’olivo piantato all’ingresso dello stabilimento 40 anni fa, con la speranza che possa continuare a crescere.