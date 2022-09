Cumuli di immondizia abbandonati alle spalle dell’ex Zuccherificio

Ancora immondizia di tutti i tipi lasciata in strada a Termoli. Stavolta succede al Nucleo industriale e precisamente in via Marco Biagi alle spalle dell’ex Zuccherificio del Molise. Cumuli e cumuli di immondizia e in particolare sacchetti della comune spazzatura non differenziata vengono abbandonati così ai margini della strada in modo civile.

Una pratica che sembra essere di uso comune per tanti refrattari a loro questa differenziata che preferisco mettere il sacchetto dell’immondizia in macchina per poi buttarlo lontano dagli sguardi.

Appello quindi alla Rieco per una pulizia in tempi rapidi e agli organi competenti per maggiori controlli contro chi viola le regole.