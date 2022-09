Corto circuito da un computer, in fiamme un’abitazione: famiglia evacuata

Non ci sono feriti per fortuna, né intossicati ma una famiglia al momento evacuata. Domenica da dimenticare per le persone che da qualche tempo vivevano in affitto a Riccia, per via di un incendio avvenuto nella loro abitazione.

Stando ai primi accertamenti, le fiamme si sarebbero originate da un corto circuito al computer che era momentaneamente appoggiato sul divano e probabilmente attaccato alla corrente per ricaricare la batteria. La scintilla avrebbe quindi dato vita a una fiammata che avrebbe inizialmente riguardato il divano e successivo incendio buona parte del vano. Le fiamme hanno poi riempito l’abitazione di fumo acre che ha invaso il quartiere.

A dare l’allarme sarebbe stata proprio la famiglia, soccorsi dai vigili del fuoco questi ultimi hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza lo stabile.