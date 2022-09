Convegno Diocesano a Termoli, al via nuovo anno pastorale

Venerdì 16 settembre, alle 18, nell’Auditorium San Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, si vivrà l’apertura del Convegno Diocesano che segna l’inizio del nuovo anno pastorale della chiesa di Termoli-Larino.

Come è consuetudine da qualche anno, il convegno si svolgerà in tre momenti: 1) l’Apertura con l’Annuncio del Tema e la presentazione delle tracce del cammino; 2) i Laboratori di riflessione e di approfondimento negli incontri interparrocchiali organizzati nelle quattro Zone Pastorali. 3) la Conclusione unitaria prevista il 30 settembre sempre nell’Auditorium Giovanni Paolo II a Termoli con la sintesi dei laboratori e la presentazione del percorso dell’anno pastorale diocesano a cura del vescovo, monsignor Gianfranco De Luca.

In consonanza e piena sintonia con le Chiese in Italia si proseguirà, in modo capillare e diffuso nel percorso del Santo Viaggio iniziato l’anno scorso. Esso è ancora caratterizzato dall’Ascolto reciproco e di tutti nello stile della conversazione spirituale.

Il tema, che fa seguito e raccoglie quanto emerso a livello nazionale nel percorso fatto dalle nostre Chiese, è il seguente: I CANTIERI DI BETANIA: prospettive per il secondo anno sinodale.

Programma dell’Apertura:

– ore 18: Accoglienza e consegna della Borsa del Convegno; 18.15: Preghiera iniziale; 18.30: l’Icona di Betania e lo stile della conversazione spirituale a cura del prof. Gianni Carozza, biblista; 19: Presentazione della Sintesi Nazionale del cammino del primo anno, a cura Referenti Diocesani: Mons. Antonio Sabetta e coniugi Cocomazzi; 19.30: Dalla nostra sintesi diocesana: “zumata sui giovani” (sintesi dello studio fatto dal Centro di Ricerca); 19.45: I cantieri di Betania: presentazione e scansione del cammino a cura del Vescovo.