Controlli intensificati per i furti d’auto, Confesercenti ringrazia le forze dell’ordine

Il Presidente di AS.E.C. Confesercenti, Pasquale Oriente, esprime il proprio plauso alle Forze dell’Ordine per le diverse iniziative adottate nel corso del periodo estivo in contrasto all’aumento dei furti d’auto. Di ieri i dati ufficiali dell’Arma sulle azioni di contrasto poste in essere durante gli ultimi mesi.

«Ringrazio vivamente le Forze dell’Ordine per aver accolto le indicazioni del Comitato Provinciale sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, a seguito della segnalazione di AS.E.C. Confesercenti sull’aumento dei furti d’auto, ha predisposto un’intensificazione dei controlli sull’intero territorio regionale.

A darne dimostrazione i dati provenienti soprattutto dal basso Molise dove, nel corso dei mesi estivi, i Carabinieri della Compagnia di Termoli, grazie anche alle direttive del Comando Provinciale di Campobasso, hanno evitato 21 furti di veicoli e ritrovato altrettanti mezzi restituendoli ai proprietari. Sono state diverse, inoltre, anche le occasioni in cui i militari hanno intercettato delle autovetture appena rubate.

Questi risultati – conclude Oriente – dimostrano ancora una volta la volontà da parte delle Forze dell’Ordine di garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini e ai tanti turisti che, soprattutto negli ultimi anni, stanno raggiungendo il Molise, permettendo anche ai commercianti di operare con maggiore tranquillità”.