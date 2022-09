Consiglio comunale convocato alle 23, “la presidente usa metodi inammissibili”

Da consigliere comunale di Guglionesi mi trovo ad essere convocato alle 23.00 di oggi, 30 settembre 2022, in Consiglio comunale ( in seconda convocazione) per discutere degli argomenti posti in discussione.

Purtroppo, negli ultimi due anni, spesso mi son trovato di fronte a convocazioni improvvise senza che nessuno si sia preso la briga di verificare preventivamente la disponibilità. Quindi, costretto a subire date ed orari che non mi hanno consentito la partecipazione.

Aggiungo che mi tocca leggere sul teatrino di facebook i post irrituali di un presidente che, nel rispondere a qualche utente, aggiunge la domanda se sia necessario una giustificazione in caso di assenza. Beh, è il presidente del Consiglio: il regolamento lo leggesse per intero.

Comunque, visto il reiterarsi di simili comportamenti che certamente non sono attinenti al ruolo, viene il sospetto che qualcuno utilizzi il potere di convocazione come fosse ‘un fatto privato’. Un metodo che fa venire in mente, nel migliore dei casi, una direttrice di ….

E, nel peggiore dei casi, un metodo che richiama a un uso strumentale della carica che la rende oggettivamente incompatibile perché finalizzata a fare ostruzionismo.

Intendo manifestare con forza il disagio, il disappunto e la contrarietà verso un metodo non ammissibile.

Mi rivolgo a tutti i consiglieri comunali, ed in particolar modo al Sindaco, affinché si ponga fine a questo indecoroso teatrino interessando la Prefettura o assumendo altre iniziative.

Dato che per quell’ora in genere sono stanco, nella speranza non mi venga il sonno, cercherò di partecipare alla seduta.