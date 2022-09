Conosciamo l’acido ialuronico: dove si trova?

Esistono strategie per migliorare la salute della nostra pelle che sono naturalmente all’interno del nostro corpo e che vengono prodotte da esso. Nello specifico, l’acido ialuronico è una molecola estremamente presente sulla zona degli occhi e delle articolazioni, può anche essere ricavato dalle creste dei galli o realizzato direttamente in laboratorio. L’acido ialuronico è capace di ammortizzare e lubrificare numerose articolazioni ed ha un’influenza nella modalità con cui l’organismo risponde ai traumi. Qui troverai numerosi consigli su come applicarlo e quale scegliere ma, prima di acquistarlo, è giusto capire a cosa serve e quali benefici apporta sulla nostra pelle. L’acido ialuronico rappresenta una delle molecole più grandi di tutto il corpo ed è costituito dall’unione di tantissimi disaccaridi che sono, parallelamente, realizzati da delle sostanze chiamate glucosamina. Essendo un’importante componente del tessuto connettivo, questa molecola è in grado di stabilire la costruzione di una specie di gel che consente, alla sostanza, di controllare e tenere lubrificate le numerose articolazioni del nostro corpo.

Una pelle rimpolpata

La parte del corpo in cui è molto probabile trovare acido ialuronico è la nostra amata pelle. Circa la metà dell’acido ialuronico all’interno del nostro corpo è possibile trovarlo proprio sul piano della cute. Il suo compito principale è quello di far si che l’epidermide si mantenga idratata, elastica e morbida. Bisogna immaginare le molecole di questo acido come una vera e propria struttura, capace di creare uno scudo intorno alla nostra pelle e offrendogli un certo grado di compattezza. Con l’età che avanza, questo acido purtroppo diminuisce, causando un’evidente perdita di elasticità della nostra pelle, la quale sarà più soggetta a secchezza e a screpolature, sembrando meno tonica e facendo comparire le prime rughe. Per questo motivo sono tanti i sieri e le creme a base di collagene e di acido ialuronico che ovviano a questo problema. Anche il collagene infatti è in grado di conferire elasticità alla pelle, rendendola compatta e soda. La ragione di ciò dipende dall’origine del derma, capace di incastrare le molecole. Il collagene perciò è come se facesse da collante tra i tessuti, svolgendo al contempo un ruolo significativo nel rinnovamento della pelle. Proprio come avviene con l’acido ialuronico, anche il collagene rallenta la sua produzione nel tempo, indebolendo i legami e causando un assottigliamento della pelle, che risulta meno tonica. Per questa ragione donne e uomini di età avanzata cercano di sopperire con l’utilizzo di sieri e creme volumizzanti.

I fattori dell’invecchiamento cutaneo

L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno complesso, che non dipende esclusivamente dalla presenza o meno di acido ialuronico o dalla quantità di collagene che siamo in grado di produrre. Esistono infatti sia fattori esterni che interni capaci di modificare lo stato della nostra pelle: esemplari sono i raggi del sole e la predisposizione dei propri geni. Queste ultime sono le principali cause dell’assottigliamento del derma, il quale è formato principalmente dal collagene di tipo I e in quantità minore dal collagene di tipo III. A velocizzare il processo d’invecchiamento della pelle ne è responsabile lo stress ossidativo, capace di incrementare la formazione dei radicali liberi, i quali a loro volta sono capaci di cambiare la struttura del derma e rallentare la capacità di crescere del collagene. Di fronte a questo invecchiamento, l’unica cosa che possiamo fare con l’avanzare dell’età è quella di seguire una buona dieta, fare la giusta quantità di sport e utilizzare i giusti prodotti che possono senza dubbio attutire l’invecchiamento accelerato.