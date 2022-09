Un vertice positivo, da cui è emersa subito una sinergia quello di ieri pomeriggio 29 settembre fra il direttivo e il management del Cosib e il commissario della zona Zes Puglia-Molise, l’ingegner Manlio Guadagnuolo. Fra le altre cose, si è discusso delle opere finanziate col Pnrr al Nucleo, di possibili nuovi insediamenti o ampliamenti industriali e di riattivare la stazione ferroviaria alla zona industriale.

Per Guadagnolo quella di ieri è stata una giornata improntata a conoscere la maggiore realtà industriale molisana, quella di Termoli. In mattinata, insieme con il presidente Toma, si era recato in visita alla Fiat Stellantis di Rivolta del Re. Accolta dal sindaco Roberti e dal comandante della capitaneria Sergio Mostacci, la delegazione della Zes ha inoltre fatto visita al porto di Termoli.

Poi nel pomeriggio si è spostato nella sede del Cosib, per un incontro sullo stato di avanzamento delle tre opere infrastrutturali finanziate con i fondi ottenuti dal Pnrr, vale a dire la nuova viabilità per 4,5 milioni, l’implementazione del depuratore per 4 milioni e infine i 16,5 milioni per l’istituzione della zona franca doganale. Tutti e tre gli interventi risultano essere in fase progettuale da terminare entro il prossimo 30 novembre, quindi attualmente nei tempi prestabiliti.

“All’interno del Cosib – fa sapere il presidente Cosib Roberto Di Pardo in una nota – si sono susseguiti incontri con le aziende che hanno manifestato volontà di investire in zona Zes”. Secondo Di Pardo le aziende hanno mostrato “entusiasmo per la dinamicità mostrata dalla struttura commissariale che accompagnava l’ingegner Guadagnuolo”. Le possibilità riguardano principalmente settori che già rappresentano il punto forte delle aziende del Nucleo, vale a dire l’automotive e le chimiche.

Di Pardo ha inoltre lanciato la proposta di riattivare la ferrovia all’interno dell’area consortile per incentivare il trasporto su ferro. La stazione che si trova di fronte all’ex Zuccherificio è da tempo dismessa e potrebbe risultare molto utile anche per ragioni ambientali, diminuendo il traffico sulle strade. A quanto pare l’ingegner Guadagnolo ha mostrato interesse per la proposta. È emersa una certa fiducia che l’intervento possa essere finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’ammodernamento della linea ferroviaria, la stessa che collega Termoli a Campobasso.

“Al termine dell’incontro il commissario ha espresso grande soddisfazione per la celerità nelle risposte progettuali del consorzio per i fondi Pnrr – aggiunge Di Pardo -. Solo così l’area potrà essere dotata di servizi innovativi e funzionali che determinano l’attrattività del territorio.

Grande la soddisfazione dei vertici Cosib al termine dell’incontro per la disponibilità riscontrata da parte della struttura commissariale e dello stesso commissario verso le istanze prodotte dal consorzio e dalle aziende”.