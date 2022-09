Comizi di fine campagna elettorale per i partiti. A mezzanotte scatta il silenzio

Dopo una campagna elettorale ‘balneare’ e veloce, a mezzanotte scatta il silenzio elettorale in attesa dell’apertura delle urne: dopodomani, domenica 25 settembre, si vota dalle 7 alle 23 per scegliere i nuovi parlamentari molisani. Tutto con la grande incognita legata agli astensionisti.

CIRCA 200 CITTADINI PER IL COMIZIO DEL CENTROSINISTRA

E’ del centrosinistra il primo comizio della serata, organizzato nell’ultimo giorno di campagna elettorale: in piazza Municipio, lungo il corso Vittorio Emanuele, i candidati della coalizione hanno lanciato gli ultimi appelli al voto davanti a circa 200 persone. L’iniziativa viene aperta dal popolare canto ‘Bella Ciao’ interpretato da Lino Rufo. Poi spazio ai candidati Alessandra Salvatore e Rossella Gianfagna, candidate sul seggio uninominale di Camera e Senato. Intervengono anche Sara Ferri, Leo Terzano e infine Vittorino Facciolla. Assente Caterina Cerroni, capolista sul proporzionale della Camera e candidata anche sul collegio 06 di Roma. L’aspirante deputata, segretaria dei Giovani Dem, è proprio nella capitale: parla sul palco del Pd con il segretario nazionale del partito Enrico Letta.

“Ho sentito parlare di voto utile, io parlerei di voto consapevole”, scandisce Alessandra Salvatore. “La voglia di cambiamento c’è, ma c’è disaffezione verso le urne da parte dei cittadini. Non regaliamo la vittoria a Meloni e Salvini e a un centrodestra che in Molise col governo regionale che non capiamo che sta facendo per rilanciare l’economia regionale”.

In piazza Municipio anche gli ex sindaci Antonio Battista e Augusto Massa, alcuni primi cittadini in carica come Daniele Saia (Agnone) e Marco Giampaolo (Ripalimosani), il capogruppo dem in Consiglio regionale Micaela Fanelli e l’ex assessore Carlo Veneziale. Il comizio si chiude con un’altra celebre canzone: ‘Il pescatore’ di Fabrizio de Andrè.

PIENONE PER LA CONVENTION DEL CENTRODESTRA

Oltre a tantissimi sostenitori, ci sono quasi i big della politica regionale alla convention organizzata dal centrodestra al Centrum Palace di Campobasso: dal presidente Donato Toma all’ex governatore Michele Iorio, gli assessori Quintino Pallante e Vincenzo Niro, i consiglieri regionali Armandino D’Egidio e Gianluca Cefaratti (nel ruolo di moderatore dell’evento), i consiglieri comunali Alessandro Pascale e Salvatore Colagiovanni, tanti amministratori locali.

Ovviamente i riflettori sono puntati sui candidati: Elisabetta Lancellotta e Costanzo della Porta (Fratelli d’Italia), Annaelsa Tartaglione e Nicola Cavaliere (Forza Italia), Michele Marone e Alberto Tramontano (Lega). Non potevano mancare i candidati sul seggio uninominale Lorenzo Cesa e Claudio Lotito. In platea anche la senatrice abruzzese Paola Pelino.

La convention si apre con l’inno d’Italia. “Il centrodestra può tornare al governo dopo 12 anni”, arringa la deputata uscente Tartaglione. “Noi crediamo che questo momento sia vicino se voi ci sarete vicini”, l’appello agli elettori.

A TERMOLI CHIUSURA CON CANDIDATI E SIMPATIZZANTI PER IL M5S

La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle si chiude nella città che ha accolto in un bagno di folla il leader Giuseppe Conte poco meno di un mese fa: Termoli. Il presidente del partito è a Roma, in piazza Sant’Apostoli: parla davanti a migliaia di persone.

Chiusura invece in maniera inconsueta e originale per il M5S molisano che ha riunito stasera candidati, amministratori e simpatizzanti in Piazza Monumento a Termoli per una sorta di ringraziamento collettivo per l’impegno profuso in queste settimane di campagna elettorale.

In una serata abbastanza fredda per il periodo a Termoli, il responsabile regionale dei grillini Antonio Federico ha riunito i candidati Ottavo Balducci e Maria Del Mirto (Senato, Riccardo Di Palma, Annamaria Belmonte e Pasquale Casmirro (Camera) insieme con alcuni volti noti del Movimento Cinque Stelle in regione come Andrea Greco o la consigliera comunale termolese Daniela Decaro.

L’incontro non era stato pubblicizzato molto sui social e sui media, per questo è stata la presenza di pubblico è stata nell’ordine di qualche decina di persone.