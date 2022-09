Come utilizzare il SEO per la vostra attività?

La SEO (acronimo di Search Engine Optimization) è una tecnica che ha uno scopo molto semplice: aumentare la visibilità di qualsiasi azienda sul web, tramite il proprio sito o blog. Tuttavia, esistono sistemi precisi per utilizzarla al meglio, e non sempre è possibile riuscirci da soli. Comprendendo il funzionamento della SEO e utilizzando le tecniche giuste, si potrà aumentare drasticamente la visibilità della vostra azienda.

Chiedere una SEO audit ad un’agenzia specializzata

Innanzitutto, come accennato poco sopra, il primo passo è ascoltare cosa hanno da dire i professionisti. Significa rivolgersi ad una società specializzata come l’ agenzia Eskimoz , richiedendo una SEO audit, ovvero un check del progetto. Questo passo è fondamentale per portare alla luce gli eventuali problemi che potrebbero minare il potenziale di un’attività, a livello di posizionamento organico.

Concentrarsi sulla ricerca delle parole chiave

Chi desidera curare la SEO del proprio progetto dovrebbe sempre focalizzarsi sulla ricerca delle parole chiave. Significa individuare le keyword e le espressioni che gli utenti utilizzano per cercare una risposta alle proprie domande. Per essere visibili nelle ricerche di Google, dunque, è essenziale progettare dei contenuti orientati ad un certo argomento, e usando appunto questi termini, che aiuteranno i motori di ricerca a classificare il contenuto.

Mai mettere da parte la qualità dei testi

Quando si scrivono contenuti, è importante utilizzare le parole chiave giuste, ma senza sacrificare la qualità. È fondamentale che i testi forniscano informazioni preziose agli utenti che li leggeranno, dunque devono essere ben scritti e offrire una prospettiva interessante sull’argomento scelto.

Pensare all’architettura del sito web

Anche la struttura di un sito web può influenzare il posizionamento organico su Google. Ciò significa che è essenziale organizzare bene i contenuti, rendendoli facili da trovare e da navigare. Questo risultato lo si può ottenere sfruttando alcune tecniche come quella del cosiddetto “silo”, ottimizzando i link interni e facendo attenzione alla categorizzazione dei contenuti. Anche il menu dovrebbe essere semplice da navigare e intuitivo.

Ottimizzare il sito web per i dispositivi mobili

Un altro fattore da non trascurare è l’ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili. Con il crescente utilizzo di smartphone e tablet, è essenziale offrire agli utenti un’esperienza di navigazione fluida e veloce, anche dai telefonini. Oggi l’ottimizzazione da mobile rappresenta un fattore di posizionamento molto importante, insieme alla velocità del sito, e dunque da non sottovalutare per nulla al mondo.

Utilizzare i social media

Sebbene i referral dalle pagine social non vengano considerate da Google come un fattore per il posizionamento, rappresentano comunque un segnale per il motore di ricerca. In sintesi, questo significa che le interazioni sui social potrebbero rappresentare un valore aggiunto, non solo per una questione di brand, ma anche come posizionamento. Creandosi un nome, infatti, gli utenti inizieranno a cercarlo su Google.

Evitare qualsiasi “trucchetto”

Ci sono tecniche black hat che possono pagare nell’immediato, ma che potrebbero anche abbattere un sito nel medio o lungo periodo. Si tratta di metodi che vanno contro le linee guida di Google, come il keyword stuffing, lo spam, il cloacking e così via. L’uso di queste tecniche potrebbe portare a pesanti penalizzazioni da parte del motore di ricerca, rendendo più difficile per un’azienda recuperare la propria visibilità, e macchiando inevitabilmente il marchio.

Aggiornarsi di continuo

Ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani: chi si occupa di SEO a livello professionale, infatti, si aggiorna di continuo e non smette mai di studiare. Il mondo del marketing digitale è in continua evoluzione, ed è fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime novità e tendenze, se si vogliono ottenere risultati superiori a quelli dei concorrenti diretti. Ancora una volta, dunque, ecco un motivo valido per rivolgersi a chi lo fa di mestiere.

Pensare sempre a lungo termine

Quest’ultimo consiglio è forse il più importante di tutti. Ci vuole tempo per migliorare la visibilità organica su Google e sugli altri motori di ricerca, dunque serve pazienza prima di raccogliere risultati concreti. Chi decide di investire nella SEO deve essere consapevole che si tratta di un processo che richiede mesi, se non anni, se l’intenzione è costruire qualcosa di stabile e duraturo (cioè l’obiettivo che ogni azienda seria dovrebbe porsi).

In conclusione, sì alla SEO, a patto di comprendere che nessuno ha la bacchetta magica, e che le scorciatoie non esistono.